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Учёные показали морского разведчика будущего

05.01.2018 Life.ru 106 0
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БЛА MantaDroid
БЛА MantaDroid.
Источник: National University of Singapore

Маленький робот с видеокамерой внешне похож на ската — одного из самых необычных обитателей морских глубин

Разработанный исследователями в Национальном университете Сингапура подводный разведчик получил имя MantaDroid. Корпус подводного беспилотника имеет аналогичную скатам "хрящевую" структуру — каждое крыло управляется одним электромотором, помещённым в мембранную, защищённую от попадания влаги капсулу.


MantaDroid может проводить обследование прибрежной полосы на различных глубинах: благодаря небольшим размерам (всего 35 сантиметров в длину) устройство может проникать даже в самые труднодоступные участки дна — подводные пещеры и скальные образования. Небольшая скорость передвижения (3 км/ч) компенсируется большой автономностью патрулирования — точную цифру разработчики не называют, но намекают, что речь идёт о нескольких сутках.



"Тело" разведчика может комплектоваться несколькими типами устройств — от акустических до сейсмических датчиков, а передача данных может осуществляться как в режиме реального времени, так и по запрограммированному интервалу.


Разработкой уже заинтересовались военные: ВМС Сингапура заказали тестирование дрона-разведчика на различных глубинах. Другой целью испытаний станет попытка выяснить, насколько полимерный корпус MantaDroid устойчив к механическим повреждениям.


Сергей Андреев
04.01.2018
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Сингапуp
Проекты
БПЛА
Робот

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