Учёные показали морского разведчика будущего
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БЛА MantaDroid.
Источник: National University of Singapore
Маленький робот с видеокамерой внешне похож на ската — одного из самых необычных обитателей морских глубин
Разработанный исследователями в Национальном университете Сингапура подводный разведчик получил имя MantaDroid. Корпус подводного беспилотника имеет аналогичную скатам "хрящевую" структуру — каждое крыло управляется одним электромотором, помещённым в мембранную, защищённую от попадания влаги капсулу.
MantaDroid может проводить обследование прибрежной полосы на различных глубинах: благодаря небольшим размерам (всего 35 сантиметров в длину) устройство может проникать даже в самые труднодоступные участки дна — подводные пещеры и скальные образования. Небольшая скорость передвижения (3 км/ч) компенсируется большой автономностью патрулирования — точную цифру разработчики не называют, но намекают, что речь идёт о нескольких сутках.
"Тело" разведчика может комплектоваться несколькими типами устройств — от акустических до сейсмических датчиков, а передача данных может осуществляться как в режиме реального времени, так и по запрограммированному интервалу.
Разработкой уже заинтересовались военные: ВМС Сингапура заказали тестирование дрона-разведчика на различных глубинах. Другой целью испытаний станет попытка выяснить, насколько полимерный корпус MantaDroid устойчив к механическим повреждениям.
Сергей Андреев
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04.01.2018
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