Урок истории для ВМФ России



«Варя́г» — бронепалубный крейсер 1-го ранга 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России в 1901—1904 годах.

Источник: commons.wikimedia.org «Варя́г» — бронепалубный крейсер 1-го ранга 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России в 1901—1904 годах.Источник: commons.wikimedia.org

В начале января 1898 года из бухты Суда на острове Крит в сторону Суэцкого канала вышел корабль под Андреевским флагом. Эскадренный броненосец "Наварин" под командованием капитана 1 ранга Николая Христиановича Иениша шел на Дальний Восток, завязывая узел одной из самых интересных и трагических военно-морских интриг конца XIX века. В уроках этой истории для современного ВМФ России пытался разобраться iz.ru.

Длинная рука Петербурга

Несколькими днями раньше Суду покинул другой русский броненосец – "Сисой Великий" под командованием капитана 1 ранга Александра Николаевича Паренаго, так же пошедший через Суэцкий канал в сторону Индийского океана и далее на Восток. Внезапный уход из Средиземного моря двух самых мощных на тот момент кораблей русского флота встревожил англичан, направивших для слежения за ними броненосец "Викториес". Соперники по тогдашней холодной войне спешили – при входе в канал "Викториес" вылетел на мель. Это позволило русским кораблям оторваться от слежения: в мире отсутствующего радара и только родившегося радио, следить за ними теперь можно было только по их появлениям в портах для пополнения запасов.

"Наварин" и "Сисой Великий", тем временем, шли к цели, несмотря на неприспособленность к плаванию в южных широтах – температура в погребах боезапаса иногда превышала 40 градусов, отмечались случаи самовозгорания угля.

Броненосец "Наварин" Фото: commons.wikimedia.org

28 марта 1898 года отряд прибыл в только что занятый русским флотом Порт-Артур: Дальний Восток к этому моменту стал центром притяжения для основных игроков, деливших сферы влияния, а два тяжелых артиллерийских корабля при поддержке других боевых единиц давали Петербургу необходимую свободу рук на этом отделенном театре военных действий, где сосредоточение крупных сил в то время представляло серьезную проблему для любой морской державы.

Программа перевооружения

"Сисой Великий" и "Наварин", как и ряд других кораблей разных классов, были построены в рамках программы судостроения 1881 года, принятой на фоне обострения отношений Российской Империи с Великобританией, на тот момент представлявшей собой, возможно, более значимую силу на море, чем сегодняшние США. Целью этой программы было обеспечение господства русского флота на Балтике и Черном море и придание ему ограниченных возможностей, выражаясь современным языком, проекции силы на отдаленных ТВД, под которыми в то время имелись в виду главным образом Средиземное море и Дальний Восток.

Броненосец "Сисой Великий" Фото: commons.wikimedia.org

Программа принималась в крайне неблагоприятных экономических условиях. Российские финансы были подорваны русско-турецкой войной 1877-78 годов, промышленность также находилась далеко не в лучшем состоянии, при этом даже имевшиеся возможности использовались отнюдь не полностью. Так, меморандум Горчакова 1870 года об отказе от условий Парижского мирного договора, запрещавшего России иметь флот на Черном море, не был подкреплен адекватной кораблестроительной программой, что обеспечило Турции, несмотря на ее ограниченные к тому времени возможности, превосходство на море в ходе войны. Это превосходство (вдобавок, ограниченное активными действиями российских минных сил) Турцию не спасло, но слабость Черноморского флота не позволила России завершить войну взятием Константинополя и окончательным разгромом векового противника: противодействовать явившимся в Босфор главным силам британского Средиземноморского флота было нечем.

Собравшееся для выработки судостроительной программы 1881 года особое совещание оценивало ситуацию здраво: "Россия не может играть на море той же роли, как в последнюю русско-турецкую войну. Она должна быть готова встретить неприятеля за пределами своих вод, у его берегов, будь это в Балтике или в Черном море... Политические надобности рождаются быстро; при трудности постройки современных судов России нельзя уже будет ничего прибавить к тем силам, которые мы будем иметь в момент объявления войны".

Цели и задачи

Ставившиеся совещанием цели были вполне адекватными. Главной задачей флота в случае войны называлась активная оборона: на Балтике – исключающая блокаду российского побережья и обеспечивающая переход в наступление на море при первой же возможности, на Черном море – завоевание господства на море и, при необходимости, проведение стратегической десантной операции в Босфоре.

В отношении Дальнего Востока совещание пришло к выводу о необходимости содержания там постоянной флотилии легких сил и развития военно-морской инфраструктуры, позволяющей при необходимости развернуть в регионе эскадру из кораблей Балтийского и Черноморского флотов. При этом на случай перехода соперничества с Британской Империей в "горячую" фазу российское военное руководство продолжало активно развивать крейсерские силы, главной задачей которых было нанесение максимального ущерба британской морской торговле.

Крейсер "Владимир Мономах" Фото: commons.wikimedia.org

Адекватность поставленных особым совещанием целей, к сожалению, нивелировалась не самым удачным исполнением и аналитическими ошибками (последние, впрочем, очевидны скорее из послезнания, и могли бы быть скомпенсированы лучшим уровнем реализации поставленных задач). Построив достаточно большое число боевых кораблей Россия не сумела к началу русско-японской войны в 1904 году создать действительно боеготовый флот. Те или иные недочеты имелись во всех сферах, начиная с недостаточной подготовки командного состава и экипажей, и заканчивая неудовлетворительным состоянием инфраструктуры базирования во Владивостоке, необходимость активного развития которой была констатирована еще в 1881 году.

Повторение пройденного

Любые исторические аналогии хромают, и накладывать обстановку 2018 года на трафарет конца 19 века было бы вряд ли корректно, однако определенные параллели нельзя не замечать. Как и русский флот к началу 1880-х годов, ВМФ России сегодня способен выполнять задачи в основном в собственной ближней морской зоне, имея весьма ограниченные, по сравнению с основным противником, возможности по действиям на заморских ТВД. Так же как и в то время, Россия вынуждена развивать свои вооруженные силы в условиях серьезных экономических ограничений и слабой промышленной базы. Ситуация дополнительно усугубляется тем, что если в конце 19 века недостаток мощностей собственной промышленности мог быть отчасти скомпенсирован заказами за рубежом, в том числе у основного соперника - Великобритании, то сейчас подобный либерализм со стороны соперников по геополитической арене невозможен.

Отчасти эта ситуация компенсируется лучшей научной базой – уровень военно-морских разработок в РФ позволяет говорить о лидерстве по ряду направлений, чего не было в позапрошлом веке, а наличие стратегических ядерных сил делает прямое столкновение с флотом главного потенциального противника маловероятным.

Подводный ракетоносец "Александр Невский" Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Тем не менее, следует помнить о том, что в 1904-1905 годах Россия проиграла войну на море не Великобритании, а ее союзнику, и проиграла в первую очередь из-за организационных и инфраструктурных проблем, а не из-за нехватки боевых кораблей. Ряд проблем, характерных для российского флота в тот период, был воспроизведен впоследствии в ВМФ СССР и сохраняется сейчас. Среди них можно выделить малосерийность и разнотипность кораблей основных классов, осложняющие создание сбалансированных соединений и управление ими; проблемы с инфраструктурой в основных районах базирования, осложняющие ремонт боевых единиц и поддержание их в готовности; и, наконец, недостаточное развитие коммерческого судостроения, что безусловно сказывается на возможностях отрасли в целом.

Утвержденные летом 2017 года основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности во многом схожи с итогами Особого совещания 1881 года – от российского флота требуется способность защищать собственное побережье и развивать потенциал для действий в отдаленных районах. При всех проблемах, Россия сегодня находится в лучшем положении, чем в начале правления Александра III, располагая возможностью физического уничтожения любого противника в случае прямой военной конфронтации и являясь одним из двух безусловных мировых лидеров в разработке и производстве обычных вооружений.

Повторять допущенные в тот раз организационные и аналитические ошибки, от недостаточного внимания к промышленности, гражданскому судостроению и инфраструктуре, до недооценки возможных соперников по локальным конфликтам было бы просто недостойно статуса великой державы, за который Россия так дорого заплатила всей своей историей. Остается надеяться, что новый заход на создание боеспособного флота будет более удачным.

Илья Крамник