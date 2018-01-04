Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине
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Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки летального оружия Украине смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Об этом сообщает УНИАН.
Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта
— сказал он.
Габриэль отметил, что Германия "находится в определенной безопасности", а Украина, "с точки зрения обороны", рассматривает вопрос поставок ей летального оружия иначе.
Ранее в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в "случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований" на востоке страны.
Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов
— сказал Климкин. При этом он заверил, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях.
О намерениях начать поставки летального оружия Киеву Вашингтон заявил в середине декабря. В частности, США предоставят украинским военным современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Канада также внесла Украину в список стран, которым будет продавать летальное вооружение. В МИД России убеждены, что Канада и США своими действиями разжигают конфликт в Донбассе.
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04.01.2018
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