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Германия усомнилась в необходимости поставок летального оружия Украине

05.01.2018 Военное обозрение 88 0
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Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото
Солдаты ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото.
Источник: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что сомневается в том, что поставки летального оружия Украине смогут помочь в разрешении конфликта на востоке страны. Об этом сообщает УНИАН.

Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, мы отдалены от этого конфликта

— сказал он.

Габриэль отметил, что Германия "находится в определенной безопасности", а Украина, "с точки зрения обороны", рассматривает вопрос поставок ей летального оружия иначе.

Ранее в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использовано исключительно в "случае провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований" на востоке страны.

Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ей террористов

— сказал Климкин. При этом он заверил, что оружие не будет использоваться в атакующих действиях.

О намерениях начать поставки летального оружия Киеву Вашингтон заявил в середине декабря. В частности, США предоставят украинским военным современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Канада также внесла Украину в список стран, которым будет продавать летальное вооружение. В МИД России убеждены, что Канада и США своими действиями разжигают конфликт в Донбассе.
04.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК

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