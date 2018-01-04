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СМИ узнали, где Украина будет хранить американское летальное оружие

05.01.2018 Военное обозрение 85 0
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Летальное оружие, которое Киев получит от США, будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, вооружения поступят в пункты дислокации американского военного персонала. Сейчас их база находится на западе Украины, однако в перспективе расположение могут перенести поближе к центральной части страны.

https://euroradio.fm/ru

Вашингтон опасается, что оружие может "попасть в руки врага", поэтому во время обучения летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем американской стороны, добавляет газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Киеву, будет использоваться "только в случае провокаций", но не для эскалации конфликта в Донбассе. В госдепе заявили, что решение о поставках было принято "для обеспечения защиты и территориальной целостности" Украины.

Москва неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как это приведет к эскалации конфликта. Против этого шага высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший глава МИД, ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия "очень рискованным и контрпродуктивным путем" выхода из кризиса, передает РИА Новости
04.01.2018
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Страны
Германия
Россия
США
Украина

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