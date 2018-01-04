В РФ перестали быть гостайной полученные от иностранных и гражданских спутников сведения по зондированию Земли
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Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник: http://www.spacecorp.ru/
Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Сведения по зондированию Земли, полученные от гражданских и иностранных спутников, лишены статуса государственной тайны.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее статусом государственной тайны были наделены все геопространственные сведения по зондированию Земли, имеющие важное оборонное или экономическое значение.
Новый указ вносит уточнение, исключая из списка секретных "данные дистанционного зондирования Земли из космоса, получаемые с зарубежных космических аппаратов или российских космических аппаратов гражданского назначения".
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04.01.2018
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