В Израиле подтвердили расторжение Индией сделки о противотанковых ракетах
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Вид на город Тель-Авив. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / AZN99
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Израильская компания Rafael подтвердила, что Индия расторгла сделку на закупку у Израиля противотанковых управляемых ракет на общую сумму 500 миллионов долларов.
Ранее издание Indian Express со ссылкой на осведомленные источники в оборонном секторе Индии сообщало, что министерство обороны страны приняло решение о расторжении сделки. Основанием послужил тот факт, что "закупка импортных ракет на данном этапе окажет негативное воздействие на программу развития собственных оружейных систем" Индии.
"Компания Rafael получила официальное уведомление министерства обороны Индии об отмене сделки по ракетам типа "Спайк" <…>. Необходимо отметить, что расторжение сделки было произведено до подписания контракта, несмотря на то, что компания выполнила все свои обязательства. В Rafael разочарованы таким решением", - цитирует издание Israel Defence заявление компании.
Предполагалось, что данная сделка станет ярким примером быстро развивающегося в последние годы военного сотрудничества между двумя странами. Достижению договоренностей предшествовали долгие переговоры, в том числе по вопросам финансового характера.
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03.01.2018
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