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Потерпел аварию корабельный истребитель МиГ-29К авиации ВМС Индии

05.01.2018 bmpd.livejournal.com 139 0
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3 января 2018 года на авиационной базе Ганза в Гоа потерпел аварию корабельный истребитель российского производства МиГ-29К авиации ВМС Индии. Летчик (согласно сообщениям, молодой пилот, проходивший переучивание на данный тип) успешно катапультировался, самолет, видимо, полностью разрушен. По ранним сообщениям, авария произошла при взлете, вследствие чего самолет выкатился за пределы полосы, хотя в целом подробности происшествия пока что неизвестны.

Потерпевший аварию корабельный истребитель МиГ-29К авиации ВМС Индии. Ганза (Гоа), 03.01.2018 (с) timesofindia.indiatimes.com

ВМС Индии по двум контрактам 2004 и 2010 годов получили из России с 2009 по 2016 годы суммарно 45 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ (9-41/9-47). Этими самолетами оснащены 300-я и 303-я эскадрильи авиации ВМС Индии,базирующиеся на авиабазе Ганза в Гоа. Произошедший инцидент стал первой потерей самолета МиГ-29К/КУБ в индийской морской авиации.

В России в авариях и катастрофах были потеряны два опытных самолета МиГ-29КУБ (в 2011 и 2014 годах) и один строевой истребитель МиГ-29КР из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка Морской авиации ВМФ России (в Средиземном море 14 ноября 2016 года). Еще один МиГ-29КР из состава 100-го полка потерпел аварию в начале 2017 года, но подлежит восстановлению.

Потерпевший аварию корабельный истребитель МиГ-29К авиации ВМС Индии. Ганза (Гоа), 03.01.2018 (с) PTI

Видео:
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
МиГ-29КУБ

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