Фонд развития Дальнего Востока профинансирует строительство паромов для Сахалина

Как сообщила 25 декабря 2017 года пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), на состоявшемся в Москве заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под председательством Заместителя Председателя Правительства России, полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева было одобрено участие Фонда в строительстве на Амурском судостроительном заводе двух новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для переправы "Ванино-Холмск" между Сахалином и материком.

Рендер грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD/00300 разработки ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (ООО "Морское Инженерное Бюро") для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин) (с) ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб"

Общая стоимость проекта строительства паромов составит 10 млрд руб., из которых 4,5 млрд рублей ФРДВ предоставит ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). На эту сумму Фонд предоставит инициаторам проекта долгосрочные займы (до 10 лет) под 5 % годовых в рублях.

Необходимость обновления флота сахалинских паромов вызвана изношенным техническим состоянием существующих судов (средний возраст составляет 29 лет), высокими рисками аварийности и эксплуатационными издержками (средний процент простоя паромов в связи с ремонтными работами составляет 25%). Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года грузооборот может возрасти на 25%. Суда планируется спустить на воду в 2019 году. Новые паромы позволят сахалинским производителям своевременно отгружать на материк производимую продукцию, обеспечат продовольственную безопасность и расширят возможности перевозки отдельных видов грузов.

По итогам обсуждения данного проекта Ю. Трутнев дал поручение губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту взять ход его реализации под личный контроль.

Комментарий bmpd. Таким образом, видимо, разрешился вопрос с финансированием строительства двух новых паромов для Сахалина. Напомним, что ГТЛК как заказчик подписала контракт на строительство двух паромов с ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ; входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Комсомольске-на-Амуре 29 декабря 2016 года. Контрактная стоимость каждого судна составляет 4,936 млрд рублей. Закладка обеих паромов на АСЗ была произведена 29 июня 2017 года.

Изначально источником финансирования строительства паромов должны были стать средства как федерального, так и местного бюджетов. Согласно Постановлению Правительства России от 26 декабря 2016 года № 1487 "О предоставлении бюджетных инвестиций для строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов в целях лизинга (аренды) для эксплуатации на линии Ванино - Холмск" из федерального бюджета должны быть выделены инвестиции на сумму 5,544 млрд рублей. При этом в 2016 году был произведен взнос в уставной капитал ПАО "ГТЛК" в размере 3,6 млрд руб., а в 2017 году - в размере 1,978 млрд руб. Еще 4 млрд руб. должны были быть выделены из бюджета Сахалинской области - соответствующий закон был принят Сахалинской областной думой в начале декабря 2016 года. Однако, как теперь можно судить, фактически финансирование данной части проекта будет осуществляться путем выдачи Фондом развития Дальнего Востока льготного кредита ГТЛК на 4,5 млрд рублей.

Паромы строятся по проекту CNF11CPD/00300 разработки ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса), хотя формальным поставщиком проекта выступает российское представительство этого бюро - ЗАО "Морское Инженерное Бюро-дизайн-СПб" (Санкт-Петербург).

По данным разработчика паром предназначен для перевозки на трех грузовых палубах 30 железнодорожных вагонов российского стандарта, 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей и 150 пассажиров. Дедвейт судна составит около 6420 тонн, максимальная длина 131 метр, габаритная ширина 22,6 метра, осадка 7 метров. Максимальная скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 1500 морских миль при 12 узлах. Поскольку линия "Ванино - Холмск" имеет ряд особенностей и сложностей при эксплуатации, то при проектировании паромов были заложены решения, направленные на обеспечение безопасного захода в порт Холмск, имеющий особенности в гидрометеорологическом отношении, и на круглогодичную эксплуатацию в порту Ванино за счет наличия высокой ледовой категории ARC5, позволяющей двигаться во льду толщиной 80 см на скорости около 6-8 узлов и во льду толщиной 1 м на скорости около 3 узлов. В отличие от ныне эксплуатируемых паромов типа "Сахалин", новые паромы имеют неограниченный район плавания и соответственно не имеют ограничений по погодным условиям.