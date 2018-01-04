Саудовская Аравия перезаказала для себя три ракетных катера проекта Combattante FS 56

Как сообщает Michel Cabriol в статье "CMN: le contrat de trois patrouilleurs est enfin entré en vigueur en Arabie Saoudite" во французской газете "La Tribune", Саудовская Аравия перезаказала для своего флота три больших ракетных катера проекта Combattante FS 56, которые ранее были законтрактованы саудовской стороной для Ливана на верфи французской судостроительной группы CMN в Шербуре. Согласно нескольким источникам во французской промышленности, этот контракт стоимостью около 250 млн евро, был введен в действие саудовской стороной, с выплатой верфи первого платежа.

Изображение ракетного катера проекта Combattante FS 56 французской судостроительной группы CMN (с) CMN

Напомним, что эти три катера должны были строиться CMN для ВМС Ливана на средства саудовского финансирования в рамках совместной франко-саудовско-ливанской программы Donas, также известной как SFMC (Saudi-French Military Contract). Для реализации программы в ноябре 2014 года было подписано межправительственное соглашение между Францией и Саудовской Аравией о выделении со стороны последней 3 млрд долл в качестве военно-технической помощи всем трем видам вооруженных сил Ливана, с заказом соответствующего вооружения и имущества во Франции. Дополнительно Саудовская Аравия в августе 2014 года пообещала выделить 1 млрд долл на техническое оснащение ливанских сил безопасности.

Для ВМС Ливана по данной программе планировалась постройка трех указанных больших ракетных катеров проекта CMN Combattante FS 56, контракт на их постройку был заключен саудовской стороной в конце 2015 года. Выбор компании CMN Ливаном для заказа ракетных катеров был вполне естественным, поскольку CMN с 1992 года контролируется группой Safa, принадлежащей ливанскому бизнесмену Искандару Сафа.

Однако в феврале 2016 года Cаудовская Аравия объявила о приостановлении всех соглашений и контрактов в рамках ранее обещанного выделения 4 млрд долл для оказания военной помощи вооруженным силам и силам безопасности Ливана, что было вызвано недовольством Эр-Рияда внутри- и внешнеполитическим курсом ливанского правительства. Возможно, в отказе саудовской стороны от реализации программы Donas военной помощи Ливану сказались и экономические проблемы Саудовской Аравии ввиду падения в тот период мировых цен на нефть.

В результате Ливан получил лишь небольшую часть обещанного ему на саудовские средства заказанного во Франции военного имущества,на сумму порядка 80 млн долл. Поскольку значительная контрактов по программе Donas была уже заключена с французскими компаниями, то постепенно саудовская сторона перевела реализацию части на них на себя с целью получения соответствующего вооружения и техники саудовскими вооруженными силами. Теперь после двухлетней "заморозки" очередь дошла и до трех ракетных катеров проекта Combattante FS 56.

Ракетный катер проекта Combattante FS 56 основывается на корпусе хорошо известного ракетного катера проекта La Combattante 3, бывшего экспортным "хитом" CMN в 1970-1980-е годы. Катер проекта FS 56 должен иметь длину 56 м, ширину 8,2 м и максимальное углубление 2,71 м. Энергетическая установка дизельная четырехвальная, максимальная скорость хода 38 уз, дальность плавания экономическим ходом 2500 миль. Катера будут вооружены противокорабельным ракетным комплексом MBDA Exocet MM40 Block 3, ЗРК ближнего действия MBDA Simbar-RC (с ракетами Mistral), 76-мм универсальной артиллерийской установкой Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, тремя или четырьмя дистанционно управляемыми артиллерийскими установками малого калибра, а также будут иметь интегрированную мачту для размещения радиоэлектронного вооружения. Экипаж составит 32 человека.

Cледует отметить, что жертвой саудовско-ливанского разрыва косвенно ранее стал и другой контракт CMN - подписанный группой в начале 2016 года договор на постройку для саудовской береговой охраны 30 сторожевых катеров с длиной корпуса 35 м, общей стоимостью 600 млн долл. Этот контракт в итоге так и не вступил в силу, и его статус остается неизвестным.