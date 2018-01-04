Испытания пакистанской противокорабельной ракеты Harbah

Как сообщили пакистанские СМИ, 3 января 2018 года в Аравийском море с борта нового пакистанского большого ракетного катера Himmat (бортовой номер "1027", третий катер типа Azmat по китайскому проекту) был произведен первый практический пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah пакистанской разработки. Запущенная ракета успешно поразила морскую мишень на дальности около 200 км. На катере были установлены две трехконтейнерные "канистерные" пусковые установки ракет Harbah.

Пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah пакистанской разработки с большого ракетного катера Himmat ВМС Пакистана, 03.01.2018 (с) ВМС Пакистана

Ранее о создании в Пакистане ракеты Harbah не сообщалось, и ее характеристики и подробности конструкции не оглашаются. Пакистанскими источниками заявляется только, что ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели. Из опубликованных фото- и видеоизображений ракеты можно сделать вывод, что Harbah является противокорабельным вариантом корабельного базирования пакистанской крылатой ракеты Babur II - модифицированной версией испытываемой с 2005 года и серийно производимой в Пакистане уже несколько лет дозвуковой крылатой ракеты Babur, конструктивно подобной американским ракетам семейства Tomahawk (имеется также авиационный вариант Babur, именуемый Raad).

Первое испытание ракеты Babur II было произведено с наземной пусковой установки 14 декабря 2016 года. Как можно судить, в отличие от Babur II ракета Harbah оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, а для поражения наземных целей использует спутниковую систему наведения с приемником GPS. Дальность стрельбы Babur II заявлялась в 750 км, дальность стрельбы Harbah неизвестна, но, видимо, гораздо меньшая.

9 января 2017 года в Пакистане также был произведен первый испытательный пуск с погруженного стенда крылатой ракеты Babur III, которая предназначена для запуска из торпедных аппаратов подводных лодок и имеет дальность до 450 км.

[i]Пуск противокорабельной крылатой ракеты Harbah пакистанской разработки с большого ракетного катера Himmat ВМС Пакистана, 03.01.2018 (с) кадр из видео radio.gov.pk

Видео испытаний: