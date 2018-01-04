С-2 продолжает поступать в военную авиацию Японии
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Японский транспортный самолет C-2.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – Японские воздушные силы самообороны (JASDF) планируют приобрести два новых транспортных самолета C-2 в 2018 году, говорится в англоязычной версии документа "Оборонные программы и бюджет Японии", выпущенного японским министерством обороны.
Согласно документу, японское правительство выделит 400 млн долл США из своего национального бюджета на 2018 год для приобретения двух новых средних транспортных самолетов C-2, разработанных и производимых компанией Kawasaki Heavy Industries.
Первый серийный самолет был доставлен в июне 2016 года. Первый полет третьего прототипа состоялся в мае 2016 года. С тех пор было построено 6 самолетов. Согласно сообщению компании, С-2 используется в тактических ситуациях для выполнения различных функций, таких как международное сотрудничество и операции по оказанию чрезвычайной помощи.
"C-2 - это разработанные и изготовленные в Японии самолеты, адаптирующие в себя различные новые авиационные системы. Благодаря новейшим технологиям C-2 летает быстрее и имеет больший радиус действия, большую грузоподъемность и более крупный грузовой отсек, чем C-1 и другие транспортные самолеты, тем самым выполняя широкий спектр задач, таких как международные операции поддержки", говорится в пресс-релизе компании.
Самолет может перевозить войска, грузы и проводить медицинскую эвакуацию днем и ночью даже во враждебной среде. В настоящее время ВВС сил самообороны управляют четырьмя C-2, но ожидается, что в будущем их количество достигнет около 60 единиц, они заменят парк Kawasaki C-1 и Lockheed Martin C-130H.
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04.01.2018
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