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С-2 продолжает поступать в военную авиацию Японии

05.01.2018 Военный паритет 103 0
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ВТС C-2
Японский транспортный самолет C-2.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – Японские воздушные силы самообороны (JASDF) планируют приобрести два новых транспортных самолета C-2 в 2018 году, говорится в англоязычной версии документа "Оборонные программы и бюджет Японии", выпущенного японским министерством обороны.

Согласно документу, японское правительство выделит 400 млн долл США из своего национального бюджета на 2018 год для приобретения двух новых средних транспортных самолетов C-2, разработанных и производимых компанией Kawasaki Heavy Industries.

Первый серийный самолет был доставлен в июне 2016 года. Первый полет третьего прототипа состоялся в мае 2016 года. С тех пор было построено 6 самолетов. Согласно сообщению компании, С-2 используется в тактических ситуациях для выполнения различных функций, таких как международное сотрудничество и операции по оказанию чрезвычайной помощи.

"C-2 - это разработанные и изготовленные в Японии самолеты, адаптирующие в себя различные новые авиационные системы. Благодаря новейшим технологиям C-2 летает быстрее и имеет больший радиус действия, большую грузоподъемность и более крупный грузовой отсек, чем C-1 и другие транспортные самолеты, тем самым выполняя широкий спектр задач, таких как международные операции поддержки", говорится в пресс-релизе компании.

Самолет может перевозить войска, грузы и проводить медицинскую эвакуацию днем и ночью даже во враждебной среде. В настоящее время ВВС сил самообороны управляют четырьмя C-2, но ожидается, что в будущем их количество достигнет около 60 единиц, они заменят парк Kawasaki C-1 и Lockheed Martin C-130H.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Япония
Продукция
C-130
c-2
Компании
Kawasaki
Lockheed-Martin
Проекты
Медицина

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