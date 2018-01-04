Оборонный бюджет Саудовской Аравии на 2018 год



Вертолет Sikorsky S-70i International Black Hawk МВД Саудовской Аравии над мечетью аль-Харам и башней Абрадж аль-Бейт в Мекке, июнь 2017 года.

Источник: twitter.com/Mal_hothaly Вертолет Sikorsky S-70i International Black Hawk МВД Саудовской Аравии над мечетью аль-Харам и башней Абрадж аль-Бейт в Мекке, июнь 2017 года.Источник: twitter.com/Mal_hothaly

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – В декабре 2017 года Саудовская Аравия объявила о принятии оборонного бюджет в размере около 56 млрд долл США на 2018 год (увеличен на 10% по сравнению с 2017 годом). Согласно заявлению министерства обороны страны, около 5% этих средств будет направлено на разработку новых программ и проектов. Еще 5 млрд долл будут инвестированы для расширения возможностей национальной оборонной промышленности. Таким образом, военный бюджет страны станет четвертым по величине в мире после США, Китая и России.

Это крупнейший оборонный бюджет для Саудовской Аравии за многие годы, в 2017 и 2016 годах военные расходы занимали второе место после расходов в сфере образования.

С 2015 года Саудовская Аравия участвует в войне в Йемене, возглавляя коалицию из девяти стран Африки и Ближнего Востока, чтобы повлиять на исход йеменской гражданской войны в пользу правительства президента Абдраббуха Мансура Хади. Операция Decicive Storm ("Решительный штурм") изначально состояло из бомбардировки позиций повстанцев хути, а затем развилось в морскую блокаду и развертывание сухопутных войск в Йемене.

Саудовская Аравия является обладательницей одной из самых хорошо оснащенных вооруженных сил в мире. Арсенал королевских ВВС включает в себя истребители Eurofighter Typhoon (возможно, самый совершенный истребитель, выпущенный европейскими военными компаниями) и американские F-15 Eagle. Саудовская армия оснащена основными боевыми танками M1A2 Abrams и бронированными боевыми машинами M2 Bradley, используются вертолеты AH-64D Apache Longbow и UH-60 Black Hawk.

В октябре 2017 года Саудовская Аравия подписала меморандум о покупке систем ПВО С-400 из России. Саудовская Аравия также приобрела у США противоракетные системы стоимостью в миллиарды долларов, включая ракеты Patriot. В октябре 2017 года Госдепартамент США утвердил возможную продажу комплексов ПРО THAAD в Саудовскую Аравию по ориентировочной стоимости в 15 млрд долл.