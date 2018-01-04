"Теджас" примет участие в крупнейших маневрах



Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.

Источник: militaryparitet.com Самолет (LCA) Tejas версии MK1A.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – В результате активных работ в Индии по развитию национальной оборонной промышленности ВВС планируют впервые задействовать легкие истребители Tejas (Light Combat Aircraft - LCA) в крупных учениях Gaganshakti в марте-апреле этого года.

Самолеты были введены в состав 45-й эскадрильи в первоначальном оперативном статусе и готовятся для выполнения реальных миссий в ближайшем будущем. "Перед маневрами должно быть выполнено некоторое количество дополнительных тестов истребителя. После того, как это будет сделано, планируется развернуть самолеты в предстоящих всеиндийских учениях "Гаганшакти", сообщили в правительственных источниках изданию Mail Today. "Это станет большим стимулом для проекта "Делай в Индии" и станет важной вехой для проекта "Теджас", сказал представитель ВВС.

Проект LCA начался в 1983 году и был "омрачен" задержками из-за режима санкций США в конце 1990-х и начале 2000-х годов, а также проблемами, которые возникли в компании DRDO. Тем не менее, программа получила мощный импульс от министерства обороны. Недавно Совет по вопросам обороны, возглавляемый министром обороны, одобрил выделение средств на закупку 83 истребителей производства Hindustan Aeronautics Limited.

Учения "Гаганшакти" это всеиндийская военная игра, проводимая ВВС во всех их оперативных округах, где проверяется реакция на угрозы, с которыми страна столкнется на разных фронтах. В ходе этого мероприятия ВВС будут использовать свои последние приобретения в сетецентрических системах связи и управления, обеспечивая очень высокий уровень взаимодействия с армией и военно-морским флотом, сообщили источники. В ходе этого мероприятия будет задействовано несколько сотен боевых самолетов, включая Су-30МКИ, Mirage-2000, Jaguar и МиГ-29, сотни миссий будут проходить с безупречным планированием и исполнением, информируют источники в ВВС.

Учения будут основываться на сценарии, включающем быстрые перелеты и развертывание военной авиации по всей стране на всех действующих базах ВВС. Эксперты по вопросам обороны считают, что решение о закупке "Теджасов" приведет к снижению зависимости от импорта иностранных истребителей.

ВВС уже разместили заказы на 20 самолетов LCA версии Mark 1, которые были скорее демонстраторами технологий, но большое внимание уделяется закупке самолетов версии Mark 2, который впитал в себя технологические достижения последних 20 лет. Компания HAL сначала поставит самолеты базовой версии, затем будет налажено серийное производство варианта Mark 1A как промежуточного до создании версии Mark 2 с более мощным двигателем и радаром с АФАР. Этот проект дал большой импульс развитию отечественной авиационной промышленности, поскольку "Теджас" стал первым крупным производственным заказом на истребители индийской разработки.