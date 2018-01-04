F-35 завершил программу испытания оружия
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Пуск AIM-132 ASRAAM с истребителя F-35B.
Источник: Пуск AIM-132 ASRAAM с истребителя F-35B
"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – В Управлении программы F-35 заявили, что завершили все испытания по пускам/сбросам высокоточного оружия с истребителя F-35 в рамках демонстрационных программ.
"Завершение испытаний оружия представляет собой важный шаг для всей команды F-35, поскольку мы демонстрируем боевую эффективность F-35, которая меняет правила игры. Совместная команда правительства и промышленности преодолела все проблемы и продемонстрировала выдающееся сотрудничество в области тестирования оружия, его результаты дали нашим клиентам большую уверенность в возможностях вооружения F-35", говорит Джефф Бабионе, исполнительный вице-президент Lockheed Martin и генеральный менеджер программы F-35 ,
Начиная с 2012 года интегрированная испытательная группа F-35 успешно завершила 183 теста на пуски/сброс ракет и бомб как из внутреннего отсека оружия, так и с внешних пилонов во всех требуемых скоростях, высотах и маневрах самолета. Заключительный тест был выполнен в сентябре, когда F-35C выполнил успешный пуск ракеты AIM-9X.
По сообщению компании Lockheed, команда завершила 46 реальных испытаний, которые убедили, что все оружие, выпущенное с самолета F-35, может эффективно поражать намеченные цели с необходимой точностью. 30 ноября 2017 года были завершены испытательные стрельбы из бортовой пушки истребителя версии F-35A. Выполнены 183 испытания оружия классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в их числе AIM-9X, AIM-120, AIM-132, GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-I и Paveway IV.
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04.01.2018
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