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F-35 завершил программу испытания оружия

05.01.2018 Военный паритет 123 0
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militaryparitet.com
Пуск AIM-132 ASRAAM с истребителя F-35B.
Источник: Пуск AIM-132 ASRAAM с истребителя F-35B

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – В Управлении программы F-35 заявили, что завершили все испытания по пускам/сбросам высокоточного оружия с истребителя F-35 в рамках демонстрационных программ.

"Завершение испытаний оружия представляет собой важный шаг для всей команды F-35, поскольку мы демонстрируем боевую эффективность F-35, которая меняет правила игры. Совместная команда правительства и промышленности преодолела все проблемы и продемонстрировала выдающееся сотрудничество в области тестирования оружия, его результаты дали нашим клиентам большую уверенность в возможностях вооружения F-35", говорит Джефф Бабионе, исполнительный вице-президент Lockheed Martin и генеральный менеджер программы F-35 ,

Начиная с 2012 года интегрированная испытательная группа F-35 успешно завершила 183 теста на пуски/сброс ракет и бомб как из внутреннего отсека оружия, так и с внешних пилонов во всех требуемых скоростях, высотах и маневрах самолета. Заключительный тест был выполнен в сентябре, когда F-35C выполнил успешный пуск ракеты AIM-9X.

По сообщению компании Lockheed, команда завершила 46 реальных испытаний, которые убедили, что все оружие, выпущенное с самолета F-35, может эффективно поражать намеченные цели с необходимой точностью. 30 ноября 2017 года были завершены испытательные стрельбы из бортовой пушки истребителя версии F-35A. Выполнены 183 испытания оружия классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", в их числе AIM-9X, AIM-120, AIM-132, GBU-12, JDAM, JSOW, SDB-I и Paveway IV.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
AGM-154
AIM-9
AMRAAM
F-35
F-35A
F-35C
GBU-12
JDAM
Компании
Lockheed-Martin

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