Флот снабжения Канады. Не хватает решимости



Коммерческое судно Asterix немецкой постройки, арендованное в рамках проекта Resolve ВМС Канады.

Источник: federalfleet.ca Коммерческое судно Asterix немецкой постройки, арендованное в рамках проекта Resolve ВМС Канады.Источник: federalfleet.ca

"Военный Паритет", 4 янв. 2018 – Канадское правительство рассматривает вопрос о лизинге контейнеровоза и дальнейшем преобразовании во второе вспомогательное судно-танкер, чтобы заполнить брешь в этом сегменте военного флота. Компания Davie Shipyards (Квебек) заявляет, что у нее есть контейнеровоз Obelix, который может отвечать требованиям ВМС. Этот вопрос должно решить правительство, которое сформировано правящей Либеральной партией.

Королевский канадский военно-морской флот имеет разрыв в кораблях снабжения с 2015 года, когда были выведены из состава старые корабли класса Protecteur. Два новых судна, основанных на немецком проекте Berlin, собираются строить в Ванкувере, они не будут доступны до начала 2020-х годов. Тем временем Канада полагается на союзные флоты для снабжения своего флота в море, в частности, арендованы испанский корабль Cantabria и чилийский Admiral Montt.

В рамках проекта Resolve ("Решить") ВМС Канады недавно арендовали коммерческое судно Asterix немецкой постройки, которое в течение нескольких лет прошло переделку в компании Davie Shipyards, чтобы придать ему качества контейнеровоза для пополнения запасов. Недавно "Астерикс" покинул верфь и вышел на морские испытания, в этом году должно поступить в состав флота. В "Дэви Шипъярдс" также желают преобразовать "Обеликс" в корабль снабжения, чтобы нарастить возможности флота, а с политической точки зрения эта программа позволит сохранить рабочие места в районе Монреаля.

По словам генерального директора "Дэви" Алекса Вайсфилда, по меньшей мере 800 рабочих мест можно сохранить через судостроительный завод и цепочку поставок, причем первые увольнения уже происходят на заводе в Левисе. Вайсфилд утверждает, что преобразование Obelix стоило бы всего 600 млн долл США и могло бы начаться немедленно, это будет дешевле чем закупка нового корабля снабжения стоимостью 2 млрд долл США.

С 2004 года проект Joint Support Ship остается в подвешенном состоянии – изначально заявлялось, что строительство новых судов начнется в 2008 году. С тех пор было много предложений, тендеров, обзоров и дебатов, но мало прогресса. В настоящее время контракт на модифицированные суда класса "Берлин" был дан компании Seaspan, и ожидается, что строительство начнется вскоре после недавнего спуска на воду гидрографического (научного) судна для береговой охраны Канады, построенного этой компанией.

Королевские ВМС Канады поддерживают два в значительной степени независимых друг от друга флота на своих тихоокеанском и атлантическом побережьях, что требует, по меньшей мере, наличия двух крупных судов снабжения. Это основная часть аргумента для расширения проекта Resolve. Проект "Решимость" управляется в частном порядке компанией "Дэви" в сотрудничестве с Федеральной службой флота, которые владеют судном и передают его канадскому правительству, а контракт включает в себя опцию выкупа для военно-морского флота через десять лет.

На этом этапе либеральное правительство по-прежнему официально привержено строительству двух новых судов в Сиспане, и политические разногласия, вероятно, продолжатся, и трудно предсказать, сколько еще поводов и поворотов будет в продолжающейся драме, которая будет сотрясать проект Joint Support Ship.