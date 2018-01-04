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Медведев поздравил с 70-летием КБ, создавшее "Калибры" и "Искандеры"

05.01.2018 ТАСС 146 0
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник: © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Премьер-министр отметил, что ОКБ "Новатор" стало "уникальным научно-производственным центром, который внедряет инновационные технологии и применяет передовые инженерные решения"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив опытного конструкторского бюро "Новатор" с 70-летием предприятия. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Практически все ваши разработки - это новое слово в науке и технике. Но главное - "Искандеры", "Калибры", "Гранаты" и другие ракетные комплексы, которые вы создаете, - являются надежной основой обороноспособности нашей страны", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что благодаря высокому потенциалу и профессионализму ОКБ стало уникальным научно-производственным центром, который внедряет инновационные технологии и применяет передовые инженерные решения.

"Уверен, что любовь к своей профессии, опыт, мастерство и впредь будут помогать вам разрабатывать современные образцы вооружения, успешно выполнять гособоронзаказ", - добавил премьер.

ОКБ "Новатор" входит в "Алмаз-Антей" с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ "Новатор" - ракеты семейства "Калибр" (в экспортном исполнении - "Club"). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Алмаз-Антей
Новатор ОКБ
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
Калибр КР

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