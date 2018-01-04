Российские военные смогут подавлять враждебные спутники с Земли



Система контроля космического пространства (СККП).

Источник: МО РФ Система контроля космического пространства (СККП).Источник: МО РФ

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника, сообщил информированный собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

"Один из проектов - "Тирада-2". Опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 году", - сказал он.

По его словам, данный комплекс сможет с земли выводить из строя спутники связи. "Он действует путем радиоэлектронного подавления. Это многомиллионный проект", - сказал он.

О том, что РФ работает над созданием оружия для подавления спутников, 30 ноября прошлого года сообщил заместитель начальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов.

В частности, он заявил о разработке ударного противоспутникового комплекса и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи "Тирада-2С".