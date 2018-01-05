Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
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Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 10.10.2015.
Источник: МО РФ
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил читателям своего Twitter, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.
— Андрей Нечаев (@aanechaev) 04 января 2018, 09:56
По данным газеты "Коммерсантъ", в результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены семь самолетов — четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Минобороны опровергло информацию о гибели машин, признав смерть двух военнослужащих в результате минометного обстрела.
Бюджет Калмыкии в 2017 году составил чуть более 9,1 миллиарда рублей.
Стоимость Су-35 для ВКС России составляет порядка двух миллиардов рублей за единицу. Истребители начали поступать в войска после 2009 года.
Серийное производство Су-24 было прекращено в 1993 году. По оценке Paul Mulcahy's Pages, сейчас стоимость бомбардировщика составляет 5,6 миллиона долларов (321 миллион рублей).
Ан-72 также перестали выпускаться в 1993 году. Paul Mulcahy's Pages оценивает
стоимость транспортника в 3,1 миллиона долларов (178 миллионов рублей).
Таким образом, стоимость якобы уничтоженных самолетов можно оценить в 5,6 миллиарда рублей.
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04.01.2018
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штурм
3359
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№1
05.01.2018 04:03
Цитата, q
совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.
как говорится в известном фильме " ты свою шерсть с государственной не путай!!!"
у МО свой бюджет, у Калмыкии свой, только вот калмыкское экономическое чудо никак не свершится, ещё Илюмжинов обещал, дворцы шахматные строил....
развивайте экономику и будет вам счастье....
Если Северный Кавказ отключить лет на пять от гос. содержания и заставить жить ПО СРЕДСТВАМ, как все другие регионы России, то высвободятся так необходимые для развития промышленности ежегодные 120-150 млрд. рублей....
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