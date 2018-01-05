Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии

05.01.2018 Lenta.ru 295 1
0
Понравилась новость?
 +1
Бомбардировщик Су-24М
Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 10.10.2015.
Источник: МО РФ

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил читателям своего Twitter, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.


— Андрей Нечаев (@aanechaev) 04 января 2018, 09:56


По данным газеты "Коммерсантъ", в результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены семь самолетов — четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Минобороны опровергло информацию о гибели машин, признав смерть двух военнослужащих в результате минометного обстрела.

Бюджет Калмыкии в 2017 году составил чуть более 9,1 миллиарда рублей.

Стоимость Су-35 для ВКС России составляет порядка двух миллиардов рублей за единицу. Истребители начали поступать в войска после 2009 года.

Серийное производство Су-24 было прекращено в 1993 году. По оценке Paul Mulcahy's Pages, сейчас стоимость бомбардировщика составляет 5,6 миллиона долларов (321 миллион рублей).

Ан-72 также перестали выпускаться в 1993 году. Paul Mulcahy's Pages оценивает

стоимость транспортника в 3,1 миллиона долларов (178 миллионов рублей).

Таким образом, стоимость якобы уничтоженных самолетов можно оценить в 5,6 миллиарда рублей.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-72
Су-24
Су-35
Су-35С

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3359
№1
05.01.2018 04:03
Цитата, q
совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.

как говорится в известном фильме " ты свою шерсть с государственной не путай!!!"

у МО свой бюджет, у Калмыкии свой, только вот калмыкское экономическое чудо никак не свершится, ещё Илюмжинов обещал, дворцы шахматные строил....

развивайте экономику и будет вам счастье....

Если Северный Кавказ отключить лет на пять от гос. содержания  и заставить жить ПО СРЕДСТВАМ, как все другие регионы России, то высвободятся так необходимые для развития промышленности ежегодные 120-150 млрд. рублей....
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.01 06:26
  • 16
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.01 06:12
  • 15
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 05.01 05:53
  • 1
Военные неудачи ушедшего года
  • 05.01 05:35
  • 2
Сирийская школа современной войны
  • 05.01 05:15
  • 239
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 05.01 04:40
  • 17
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 05.01 04:32
  • 2
Судостроительный завод "Вымпел" подписал договор на постройку трех судов типа "Комета 120М"
  • 05.01 04:27
  • 1
Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны
  • 05.01 04:03
  • 1
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 05.01 03:52
  • 14
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 05.01 03:37
  • 3
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета
  • 05.01 03:33
  • 3
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
  • 05.01 03:18
  • 5772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.01 03:02
  • 1
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
  • 05.01 02:48
  • 2
Украина провела испытания ракетного комплекса "Гром-2"
другие обсуждаемые темы