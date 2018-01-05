Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии



Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 10.10.2015.

Источник: МО РФ Фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Базель аль-Асад ("Хмеймим") близ Латакии. 10.10.2015.Источник: МО РФ

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил читателям своего Twitter, что совокупная стоимость якобы уничтоженных 31 декабря в Сирии самолетов равна годовому бюджету Республики Калмыкия.

— Андрей Нечаев (@aanechaev) 04 января 2018, 09:56

По данным газеты "Коммерсантъ", в результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены семь самолетов — четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Минобороны опровергло информацию о гибели машин, признав смерть двух военнослужащих в результате минометного обстрела.

Бюджет Калмыкии в 2017 году составил чуть более 9,1 миллиарда рублей.

Стоимость Су-35 для ВКС России составляет порядка двух миллиардов рублей за единицу. Истребители начали поступать в войска после 2009 года.

Серийное производство Су-24 было прекращено в 1993 году. По оценке Paul Mulcahy's Pages, сейчас стоимость бомбардировщика составляет 5,6 миллиона долларов (321 миллион рублей).

Ан-72 также перестали выпускаться в 1993 году. Paul Mulcahy's Pages оценивает

стоимость транспортника в 3,1 миллиона долларов (178 миллионов рублей).

Таким образом, стоимость якобы уничтоженных самолетов можно оценить в 5,6 миллиарда рублей.