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Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК

05.01.2018 Интерфакс-АВН 330 1
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МиГ-31
Рисунок радикально модернизированной версии истребителя-перехватчика МиГ-31.
Источник: militaryparitet.com

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году могут начаться работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31.

Генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительный корпорации" (ОАК) Сергей Коротков в декабре сообщал "Интерфаксу", что ведется обсуждение технического задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ.

"Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это", - заявил тогда С.Коротков, отвечая на вопрос агентства о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП (МиГ-41).

"Главное, чтобы требования (заказчика - ИФ) соответствовали объемам финансирования", - подчеркнул генконструктор.

Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.

"Скажут "в космос" - сделаем "в космос", - заявил С.Коротков.

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.

МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

В июле 2017 года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику и надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал И.Тарасенко.

Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет, соответственно ему нужна замена".

В августе в ходе форума "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.

"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал И.Тарасенко.

Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1326
№1
05.01.2018 03:02
,,начать поставки нового самолёта- перехватчика а середине 2020-х годов,,
Тарасенко врёт как дышит.
А вообще - то обеспечить  бы закупку Су-57 в необходимых количествах, разработку ПАК ДА , строительство Ту-160М2, хорошо бы начать НИОКР по СВВП ,модернизацию парка Су-30СМ, Су-34, Су-35С, производство самолетов -разведчиков,  РЭБ, ДРЛО, транспотников, танкеров, тяжелых БПЛА. А он о каком-то ПАК ДП, сомнительной необходимости!
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