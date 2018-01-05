Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
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Рисунок радикально модернизированной версии истребителя-перехватчика МиГ-31.
Источник: militaryparitet.com
Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году могут начаться работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31.
Генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной авиастроительный корпорации" (ОАК) Сергей Коротков в декабре сообщал "Интерфаксу", что ведется обсуждение технического задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ.
"Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это", - заявил тогда С.Коротков, отвечая на вопрос агентства о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП (МиГ-41).
"Главное, чтобы требования (заказчика - ИФ) соответствовали объемам финансирования", - подчеркнул генконструктор.
Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в космосе.
"Скажут "в космос" - сделаем "в космос", - заявил С.Коротков.
Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981 году.
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
В июле 2017 года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику и надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал И.Тарасенко.
Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет, соответственно ему нужна замена".
В августе в ходе форума "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.
"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал И.Тарасенко.
Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.
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04.01.2018
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beka1
1326
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№1
05.01.2018 03:02
,,начать поставки нового самолёта- перехватчика а середине 2020-х годов,,
Тарасенко врёт как дышит.
А вообще - то обеспечить бы закупку Су-57 в необходимых количествах, разработку ПАК ДА , строительство Ту-160М2, хорошо бы начать НИОКР по СВВП ,модернизацию парка Су-30СМ, Су-34, Су-35С, производство самолетов -разведчиков, РЭБ, ДРЛО, транспотников, танкеров, тяжелых БПЛА. А он о каком-то ПАК ДП, сомнительной необходимости!
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