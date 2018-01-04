В 2018 г. "Вертолеты России" поставят на внутренний и внешний рынок около двух сотен машин
|
|
Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии на выстаке.
Источник: bmpd
Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Порядка 200 новых вертолетов планируется поставить заказчикам в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В 2018 году запланирована поставка на внутренний и внешний рынки около 200 новых вертолетов", - сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина сообщалось, что в 2017 году в России произведено 214 вертолетов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства заявил, что военное ведомство в 2017 году получило 191 современный самолёт и вертолёт.
Согласно годовому отчету холдинга "Вертолеты России", в 2016 году было произведено 183 вертолета, заказчикам поставлено 188 вертолетов.
|
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
02.12.2016 Свой вместо чужих
24.03.2016 Утепленный «Терминатор»: на что способен «полярный» Ми-8АМТШ
03.03.2016 Российскую Арктику защитит "Триумф"
18.06.2015 Высота и точность
29.01.2015 Повернемся к Азии – передом, а к Европе…