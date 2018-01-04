В 2018 г. "Вертолеты России" поставят на внутренний и внешний рынок около двух сотен машин



Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии на выстаке.

Источник: bmpd Многоцелевой вертолет Ми-17-1В (бортовой номер EJC-3375, название Libertad-1 - "Свобода-1") 3-го авиационного батальона авиационной воздушно-штурмовой дивизии сухопутных войск Колумбии на выстаке.Источник: bmpd

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Порядка 200 новых вертолетов планируется поставить заказчикам в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 2018 году запланирована поставка на внутренний и внешний рынки около 200 новых вертолетов", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина сообщалось, что в 2017 году в России произведено 214 вертолетов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства заявил, что военное ведомство в 2017 году получило 191 современный самолёт и вертолёт.

Согласно годовому отчету холдинга "Вертолеты России", в 2016 году было произведено 183 вертолета, заказчикам поставлено 188 вертолетов.