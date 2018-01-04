Северный флот в 2017 году выполнил 213 ракетных стрельб
|
|
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий".
Источник: © EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL
Всего в прошлом году силами флота было выполнено порядка 4700 зачетных мероприятий боевой подготовки
СЕВЕРОМОРСК, 4 января. /ТАСС/. Северный флот выполнил в 2017 году 213 ракетных стрельб, две - баллистическими ракетами подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота.
"Выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает прошлогодние показатели. Экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования", - сказали в пресс-службе.
Всего в 2017 году силами Северного флота было выполнено порядка 4700 зачетных мероприятий боевой подготовки, больше половины - боевые упражнения с практическим применением оружия. Было проведено 321 учение.
Также экипажи подводных крейсеров Северного флота продолжали освоение новых районов плавания, в том числе в Северном Ледовитом океане.
|
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Испытания подводного ракетоносца "Князь Владимир" пройдут на Северном флоте в 2018 году
25.12.2017 В Минобороны рассказали о планах Северного флота
22.11.2017 Подводные ракетоносцы Северного флота ВМФ России в 2017 году освоили новые районы патрулирования - командующий
09.11.2017 Новая путинская подлодка "превратит врага в радиоактивный пепел" (TV 2 Norge, Норвегия)
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
30.10.2017 Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
26.07.2017 Северный флот проведет ряд учений в Арктике
28.06.2017 Подводный крейсер Северного флота "Юрий Долгорукий" успешно выполнил пуск баллистической ракеты "Булава"