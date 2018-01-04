Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Северный флот в 2017 году выполнил 213 ракетных стрельб

05.01.2018 ТАСС 107 0
0
Понравилась новость?
 0
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Юрий Долгорукий".
Источник: © EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL

Всего в прошлом году силами флота было выполнено порядка 4700 зачетных мероприятий боевой подготовки

СЕВЕРОМОРСК, 4 января. /ТАСС/. Северный флот выполнил в 2017 году 213 ракетных стрельб, две - баллистическими ракетами подводных лодок, сообщили в пресс-службе флота.

"Выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает прошлогодние показатели. Экипажи атомных подводных крейсеров Северного флота "Юрий Долгорукий" и "Брянск" выполнили две стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования", - сказали в пресс-службе.

Всего в 2017 году силами Северного флота было выполнено порядка 4700 зачетных мероприятий боевой подготовки, больше половины - боевые упражнения с практическим применением оружия. Было проведено 321 учение.

Также экипажи подводных крейсеров Северного флота продолжали освоение новых районов плавания, в том числе в Северном Ледовитом океане.
04.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Юрий Долгорукий
Проекты
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.01 06:26
  • 16
Илон Маск анонсировал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy
  • 05.01 06:12
  • 15
Вашингтон не верит в победу РФ над "Исламским государством"
  • 05.01 05:53
  • 1
Военные неудачи ушедшего года
  • 05.01 05:35
  • 2
Сирийская школа современной войны
  • 05.01 05:15
  • 239
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 05.01 04:40
  • 17
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 05.01 04:32
  • 2
Судостроительный завод "Вымпел" подписал договор на постройку трех судов типа "Комета 120М"
  • 05.01 04:27
  • 1
Новая российская боевая машина для ПЗРК по ряду характеристик превзойдет западные аналоги - Минобороны
  • 05.01 04:03
  • 1
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 05.01 03:52
  • 14
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 05.01 03:37
  • 3
Опубликованы фото поврежденного при обстреле Хмеймима самолета
  • 05.01 03:33
  • 3
Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
  • 05.01 03:18
  • 5772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.01 03:02
  • 1
Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-41 могут начаться в 2018 году - ОАК
  • 05.01 02:48
  • 2
Украина провела испытания ракетного комплекса "Гром-2"
другие обсуждаемые темы