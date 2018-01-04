МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря



Авиабаза Хмеймим.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Авиабаза Хмеймим.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В ведомстве также заявили, что сообщения об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе не соответствуют действительности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате минометного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - говорится в сообщении.

При этом в оборонном ведомстве отметили, что информация об уничтожении боевиками семи самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - сказали в Минобороны.

Как писал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой источники, 31 декабря в Сирии боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, в результате чего были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов. По данным издания, могли пострадать более десяти военнослужащих.

3 января в Минобороны сообщили, что 31 декабря российский Ми-24 потерпел крушение из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии, в результате чего погибли оба пилота. При этом в российском военном ведомстве отметили, что "огневого воздействия по Ми-24 не было".