Украинские офицеры проходят американскую школу



Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.

Источник: © РИА Новости, Стрингер Военнослужащие ВС Украины во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области.Источник: © РИА Новости, Стрингер

Канада недавно дала добро на поставку оружия на Украину, а США могут последовать ее примеру. В любом случае сотни военных двух стран уже не первый год готовят офицеров украинской армии.

"Первый отряд, стройся! Второй - чуть дальше. Переводчики, начинаем…" Под звуки хрустящих под подошвами камней десятки солдат встают в строй. Объявляются последние инструкции. Вражеская цель находится где-то за деревьями. "Командир взвода, за мной, - командует сержант Джефф Леггетт (Jeff Leggett). - Вперед, выполняем задачу!"

Раздаются звуки стрельбы, и через несколько минут враг уничтожен. Украинский взвод сержанта Джеффа Леггетта из 45-й пехотной бригады национальной гвардии Оклахомы занимает оставшуюся часть дома, который напоминает дома Донбасса. Только настоящий фронт расположен более чем в 1 000 километров, до польской границы меньше 15, а огонь этим утром ведется холостыми.

Во время разбора полетов все встают в круг. "Если кто-то из ваших допускает ошибку, вам придется с этим мириться, - предупреждает сержант. - Даже если он тут всего несколько дней. Здесь все учатся. Завтра мы будем снова отрабатывать упражнения, два, три раза в реальных условиях". Отдых. Взобравшись на рычащие БМП, солдаты стреляют в воздух.

"Я уже десятый раз твержу им, что боеприпасы нужно экономить", - смеется Джефф Леггетт, отправляясь с коллегами-инструкторами в Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове. Речь идет о единственной украинской военной базе, которая открыта для войск НАТО во время ежегодных военных учений "Быстрый трезубец", а также на протяжение всего года в рамках программы, которая призвана кардинально изменить подготовку украинской армии.

Многие из участвующих в учениях солдат прошли через Донбасс. Например, 25-летний Сергей из 72-й механизированной бригады. Он участвовал в освобождении Славянска от сепаратистов в июле 2014 года и битве за Дебальцево. "Учиться никогда не поздно, и нам еще предстоит пройти большой путь, чтобы быть на уровне американцев, - считает он. - Кроме того, нам очень нужны новые офицеры".

Меньше чем за три года база в Яворове стала местом постоянной дислокации 200 американских и 250 канадских солдат, у которых есть собственная территория, столовая, спортзал и жилые помещения. В этом году здесь также присутствуют литовцы, а иногда в центр приезжают представители училищ из Сандхерста и Сен-Сира.

"В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми дали согласие, - говорит майор Джефф Дей (Jeff Day), заместитель командира 2-й механизированной бригады Канады, сидя в баре канадских солдат. - Сейчас уже пятая ротация: всего здесь побывали 1 000 канадских солдат. Нам было поручено разработать программу подготовки младшего командного состава".

Канадская программа весьма широка: тактические занятия, артиллерийская подготовка, применение бронетехники, подготовка военной полиции, логистика, медицинская помощь… "Украина столкнулась с новым типом гибридной войны, и мы знакомим ее с полученным в Афганистане опытом", - продолжает канадский офицер, тогда как инструкторы сопровождают на стрельбище 73 украинских солдата.

Семь канадских инструкторов работают с семью украинскими коллегами, двоим из которых довелось воевать в Афганистане. Вторая половина дня отведена тактическим занятиям и стрельбам с Ак-47 и ПКМ. "У большинства наших подопечных есть боевой опыт, это профессиональные, грамотные и готовые учиться солдаты. Они настроены очень серьезно, потому что у некоторых на глазах погибли товарищи", - говорит канадский сержант Рауль Захара (Raul Zahara).

"Главная проблема - это младший командный состав, - продолжает он. - По российской традиции, все решения принимаются наверху большой группой офицеров, тогда как мы в Канаде ценим личную инициативу на более низком уровне, на месте событий. Украинцам нужно любой ценой сформировать эффективный сержантский корпус. В этом плане они будут не готовы вступить в НАТО еще 10-15 лет".

22-летний Олег, солдат 92-й бригады, снимает винтовку. "Канадцы - прекрасные парни, - говорит он. Их бронежилеты втрое легче наших, а едят они намного лучше нас. В чем-то они избалованы! Однако самое главное тут - менталитет". С ним согласен лейтенант Виталий Ильик, не один месяц отслуживший в 36-й бригаде морской пехоты, которая удерживает фронт у Мариуполя:

"Мне очень интересно смотреть на организацию и субординацию американцев. Наша советская военная традиция отжила свое. В Красной армии не было эффективных посредников, что вело к ошибкам и пьянству. Сегодня мы хотим изменить модель, не ломать людей в угоду системе".

Американцы говорят лишь о подготовке, тогда как украинцы рассуждают о войне. В России же давно сменили доктрину, признает лейтенант: "В 2014 году они придумали гибридную войну, которая состоит из, казалось бы, незначительных и неважных событий. Они так ловко играли с нами, что нам пришлось идти за ними на нашей собственной территории, и мы сразу же потеряли ее часть после начала войны".

Украинское правительство осознало необходимость создать более гибкую, быструю и восприимчивую армию. С 2015 года более 6 000 солдат и кадетов прошли подготовку у американских, канадских, прибалтийских и британских инструкторов. Капитан Кайла Кристофер (Kayla Christopher), офицер связи 45-й пехотной бригады Оклахомы, готовит в своем кабинете запланированное на зиму прибытие смены из Нью-Йорка. "Наша работа не связана с конфликтом, - утверждает она. - Мы хотим поддержать Украину в ее стремлении к взаимодействию с силами НАТО".

Капитан признает, что боевой опыт украинцев помогает американским военным. По ее словам, среди тех заметен явный прогресс: "Меньше чем за год их уровень сильно вырос. Их инструкторы и сержанты стали серьезнее. Командование начинает понимать, что сюда нужно отправить лучших солдат. Удивительно, что они проводят такие реформы, сражаясь одновременно на настоящей войне".

Стефан Сиоан (Stphane Siohan)

Le Figaro, Франция