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Успехи украинского ОПК в 2017 году

04.01.2018 Военный паритет 143 0
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БТР-4МВ1
Украинский БТР-4МВ1.
Источник: republic.com.ua

"Военный Паритет", 3 янв. 2018 - В 2017 году украинская государственная оборонная компания "УкрОборонПром" начала и успешно завершила разработку и испытания новой военной техники и оружия с целью укрепления украинской армии в ближайшем будущем. В ушедшем году были продемонстрированы бронетранспортер БТР-4МВ1 (BTR 4MV1), БПЛА "Горлица" (Horlytsya), трехкоординатный радар обнаружения 80K6T, основной боевой танк T-72AMT и многие другие современные образцы вооружения.

BTR-4MВ1 впервые был представлен в Киеве во время работы военной выставки в октябре 2017 года, разработан с использованием опыта эксплуатации БТР-4, полученного в боевых действиях. Машина отвечает стандартам НАТО, что позволило достичь новых возможностей БТР.

Первый прототип БТР-4МВ1 был оснащен дистанционно управляемым оружейным модулем БМ-3 "Штурм", в других вариантах – зенитная установка БАУ-23х2, башня "Гром" или БМ-7 "Парус". БM-3 "Штурм" вооружен автоматической пушкой ЗТМ-1 (ZTM-1) калибра 30 мм, на правой стороне башни имеются две пусковые установки для противотанковых ракет с лазерным управлением.

БТР-4MВ1 - это модульная платформа, предлагающая возможность устанавливать дополнительные виды защиты (включая керамические плиты и реактивную броню) для достижения четвертого и пятого уровней защищенности в соответствии со стандартами НАТО. Экипаж состоит из трех человек, включая водителя, командира и стрелка и может перевозить семь солдат в задней части корпуса.

T-72AMT (нижнее фото) является модернизированным вариантом советского T-72A, разработан Киевским бронетанковым заводом специально для ведения антитеррористической операции (АТО). Танк имеет дополнительную броню вокруг башни и элементы реактивной брони (ERA), установленных спереди и сбоку корпуса.

Основное вооружение – пушка 2A46 калибра 125 мм, скорострельность от шести до восьми выстрелов в минуту, может запускать противотанковые ракеты с лазерным наведением разработки Государственного ОКБ "Луч" (Киев), способных пробивать броню толщиной 750 мм на дальности 5 км. Мощность дизельного двигателя 840 л.с., максимальная скорость 60 км/ч.


Украинский танк T-72AMT.
Источник: militaryparitet.com
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БТР-4
Т-72
Компании
Луч КБ
Укроборонпром
Проекты
NATO
БПЛА

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