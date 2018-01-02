Французская компания ОСЕА продолжает постройку сторожевых катеров для Нигерии

Как сообщил французский веб-ресурс "Mer et Marine" , 22 декабря 2017 года в Сен-Назере начались заводские ходовые испытания сторожевого катера Р 189 Gongola проекта FPB 72 Mk II постройки французской частной судостроительной компании ОСЕА - головного катера по уже третьему контракту ОСЕА на постройку катеров этого катера для ВМС Нигерии.

Построенный французской компанией ОСЕА для ВМС Нигерии сторожевой катер Р 189 Gongola проекта FPB 72 Mk II на испытаниях. Сен-Назер, 22.12.2017 (с) www.meretmarine.com

Ранее ОСЕА построила для нигерийского флота уже пять сторожевых катеров проекта FPB 72 Mk II. По первому контракту три катера были сданы ВМС Нигерии в 2012 году (P 175 Okpoku, P 176 Bomadi и Р 177 Badagry). В декабре 2016 года ОСЕА получила контракт еще на два катера, сданных нигерийской стороне уже в сентябре 2017 года (Р 185 Shiroro и Р 186 Ose). Осенью 2017 года стало известно о заключении ОСЕА контракта еще на три катера этого типа, первый из которых и передан на испытания.

Cторожевые катера разработки и постройки ОСЕА в последние годы пользуются значительной популярностью на мировом рынке, выдвинув эту компанию в число одного из ведущих поставщиков военных катеров. Известно, что 24-метровые цельноалюминиевые катера серии проекта FPB 72 поставлялись также Суринаму (два в 2013 году) и заказаны береговой охраной Филиппин (четыре). Корпуса катеров строятся на предприятии ОСЕА в Фонтене-ле-Конт, а достройка и дооборудование катеров осуществляется на предприятии компании в Ле-Сабль-д'Олоне.

В 2012 году ВМС Нигерии был также поставлен один сторожевой катер другого популярного проекта ОСЕА FPB 98 - 30-метровый Р 101 Dorina.

В декабре 2016 года ВМС Нигерии также заключили контракт с ОСЕА на постройку двух 35-метровых сторожевых катеров проекта FPB 110 Mk II, которые должны быть поставлены в 2018 году. Ранее ОСЕА в 2003-2005 годах построила десять катеров проекта FPB 110 Mk I для береговой охраны Кувейта.