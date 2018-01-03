Ледокол "Илья Муромец" прибыл к месту базирования на Северный флот

Как сообщила пресс-служба Северного флота, 2 января 2018 года на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" проекта 21180. Экипаж судна совершил свой первый переход с Балтийского моря в Кольский залив.

Под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на причале в Североморске прошла торжественная встреча ледокола "Илья Муромец".

Прибытие дизель-электрического ледокола "Илья Муромец" проекта 21180 ВМФ России к месту базирования на Северный флот. Североморск, 02.01.2018 (с) Министерство обороны России

Адмирал Николай Евменов поздравил моряков с успешным завершением перехода на Северный флот и прибытием к постоянному месту базирования.

В ближайшее время экипаж судна сдаст задачи в соответствии с курсом подготовки и приступит к выполнению работ по своему прямому предназначению. Ранее ледокол успешно прошел полный комплекс государственных испытаний на Балтике.

Комментарий bmpd. Строительство ледокола проекта 21180 "Илья Муромец" (заводской номер 02470) было осуществлено АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге для ВМФ России по Государственному контракту З/1/1/0123/ГК-14-ДГОЗ, заключенному с Министерством обороны Российской Федерации 21 марта 2014 года. Проект 21180 (главный конструктор - Бахров М.В.) разработан АО "КБ "Вымпел" совместно с АО "Адмиралтейские верфи", техническое и рабочее проектирование выполнялось силами инженерного центра "Адмиралтейских верфей". Фактическая постройка ледокола была начата на "Адмиралтейских верфях" в октябре 2014 года, церемония закладки произведена 23 апреля 2015 года.

Спуск на воду ледокола "Илья Муромец" был осуществлен 10 июня 2016 года, заводские ходовые испытания были начаты 22 июля 2017 года. Приемный акт был подписан 27 ноября 2017 года. Церемония подъема флага на ледоколе состоялась в Санкт-Петербурге 30 ноября 2017 года. 19 декабря судно вышло из Кронштадта в переход на Северный флот.

Ледокол "Илья Муромец" стал первым за несколько десятилетий судном подобного класса, построенным для Военно-морского флота России, и строился в соответствии с Правилами Российского морского регистра судоходства 2014 года на класс KM Icebreaker 6 [1] AUTI ICSFF3WS EPP HELIDEC Speciale purpose ship.

Ранее сообщалось, что всего ВМФ России планирует построить четыре ледокола этого проекта. Однако в апреле 2017 года появились сведения о том, что Министерство обороны России по финансовым соображениям приняло решение отказаться от продолжения строительства серии проекта 21180 и намеревается выдать АО "Судостроительная фирма "Алмаз" госконтракт на строительство мелкосидящего ледокола модифицированного проекта 21180М водоизмещением 4 тыс. тонн и стоимостью около 6 млрд рублей, который должен стать уменьшенным и удешевленным вариантом ледокола "Илья Муромец".

Прибытие дизель-электрического ледокола "Илья Муромец" проекта 21180 ВМФ России к месту базирования на Северный флот. Североморск, 02.01.2018 (с) Лев Федосеев / ТАСС

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