Бразилия приобретает британский вертолетоносец Ocean

Как сообщил британский ресурс "UK Defense Journal" со ссылкой на источник в министерстве обороны Бразилии, бразильская и британская стороны достигли окончательного соглашения о прибретении Бразилией выводимого из состава Королевских ВМС Великобритании десантного вертолетоносца L 12 Ocean. Стоимость контракта составит 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов). О предстоящем приобретении для бразильского флота вертолетоносца Ocean министр обороны Бразилии Рауль Юнгман официально объявил 19 декабря.

Британский десантный вертолетоносец L 12 Ocean (c) официальная фотография корабля с twitter.com/hms_ocean

Оcean должен быть выведен из состава британского флота в марте 2018 года. Ожидается, что корабль уже под бразильским флагом покинет Великобританию не ранее октября или ноября 2018 года. В ближайшие недели первая группа из четырех бразильских офицеров должна отправиться в Великобританию для подготовки приемки корабля. Прибытие в Великобританию первой части собственно бразильского экипажа ожидается в начале апреля.

Ocean был введен в состав Королевского флота в 1998 году и с 2014 года является единственным авианесущим кораблем ВМС Великобритании, а с июня 2015 года - флагманским кораблем флота. Вывод его из состава флота в марте 2018 года вызван необходимостью использовать его экипаж для укомплектования второго строящегося нового британского авианосца R 09 Prince of Wales. В то же время вывод Ocean оставит британский флот вообще без авианесущих кораблей примерно на два с половиной или три года, поскольку первый новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth достигнет боеготовности не ранее 2020-2021 годов.

В 2012-2014 годах Ocean прошел средний ремонт и модернизацию общей стоимостью 65 млн фунтов, так что сейчас он находится в хорошем техническом состоянии.

В ВМС Бразилии Ocean также станет единственным авианесущим кораблем в связи с принятым решением о прекращении эксплуатации последнего бразильского авианосца A 12 São Paulo (бывший французский Foch). Согласно бразильским источникам, наиоболее вероятно, что в бразильском флоте вертолетоносец получит название Minas Gerais (ранее это название носил первый бразильский авианосец - бывший британский Vengeance типа Colossus, приобретенный в 1956 году и списанный в 2001 году).

Бразильские ресурсы сообщают, что Ocean будет передан бразильской стороне с новой РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997), установленной на корабле при модернизации в 2012-2014 годах, что станет первым случаем экспорта этой основной современной РЛС британского флота за рубеж. В то же время пока что неясна ситуация с тремя установленными на Ocean 20-мм зенитными артиллерийскими комплексами Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B - хотя бразильская сторона настаивала на их получении, однако для их передачи необходимо разрешение правительства США, а британский флот хотел оставить эти комплексы себе.

Британский десантный вертолетоносец L 12 Ocean по возвращении к месту своего постоянного базирования в Девонпорт после последней для корабля боевой службы под британским флагом. 20.12.2017 (с) ВМС Великобритании