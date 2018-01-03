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Индия приобретает 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л

04.01.2018 bmpd.livejournal.com 189 0
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Как сообщило министерство обороны Индии, министр обороны Нирмала Ситхамаран 2 января 2018 года утвердила закупку для ВВС Индии 240 корректируемых авиационных бомб у российского АО "Рособоронэкспорт". Стоимость закупки составит 1254 крора рупий (197,4 млн долл). Согласно источникам в ВВС Индии, речь идет о корректируемых авиационных бомбах КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной системой наведения, которые приобретаются для оснащения истребителей Су-30МКИ.

Корректируемая авиационная бомба КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной полуактивной системой наведения (инертное исполнение) (с) РИА Новости

Одновременнно министр обороны Индии утвердила закупку для ВМС Индии очередной партии в 131 корабельную зенитную управляемую ракету малой дальности Barak 1 производства израильской корпорации Israel Aerospace Industries (IAI). Стоимость закупки 460 кроров рупий (72 млн долл).

Комментарий bmpd. Индия ведет приобретение израильских корабельных ЗРК малой дальности Barak 1 и ракет для них уже длительное время. Первый контракт на приобретение одной системы Barak 1 и 36 ЗУР был заключен в 1996 году для установки на модернизируемом индийском авианосце Viraat. В 2000 году индийцами было подписано соглашение о закупке семи комплексов и 200 ЗУР на общую сумму 268,63 млн долл. В 2003 году были заказаны еще три комплекса стоимостью 100 млн долл, в 2004 году - еще два комплекса и дополнительная партия ЗУР на 58 млн долл., а в 2007 году - еще три комплекса.

Однако нынешняя одобренная закупка представляет собой финализацию тянущейся уже почти 12 лет эпопеи по закупке дополнительных систем и ракет Barak 1. В 2006 году правительство Индии приняло решение о закупке еще семи комплексов Barak 1 и 2000 ракет, причем часть данных систем предназначалась для оснащения заказанной в России второй "тройки" фрегатов проекта 11356. В последующем программа закупки неоднократно сокращалась, от установки ЗРК Barak 1 на фрегаты 11356 второй партии индийская сторона отказалась, и в итоге после длительных согласований правительством Индии в 2014 году было одобрено приобретение лишь 262 ракет Barak 1 для ранее поставленных комплексов. Однако и после этого процесс закупки продолжал буксовать в индийской бюрократической машине, и лишь в июле 2017 года была повторно одобрена закупка 262 ракет на сумму 860 кроров рупий. Как теперь видно, в итоге министр обороны Индии утвердила закупку лишь ровно половины ракет (131).
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
IAI
РОЭ
Проекты
1135 Буревестник
Авианосец

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