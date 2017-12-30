"Декоммунизация" советского оружия на Украине



Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на военном параде в честь 25-летия независимости Украины. Киев, 24.08.2016.

Источник: УНИАН Танки Т-64БМ "Булат" вооруженных сил Украины на военном параде в честь 25-летия независимости Украины. Киев, 24.08.2016.Источник: УНИАН

"Оборонка" Незалежной превращает безотказную военную технику в металлолом

Украинские военные и боевики добровольческих формирований постоянно жалуются на свое вооружение, являющееся, якобы недостаточно современным, что препятствует их победе над неприятелем – милиционными силами Народных Республик. Действительно, уверенность в своем оружии является одной из основ боеготовности войск. Солдат должен быть убежден в его эффективности и надежности, быть уверенным в том, что оно не подведет в бою.

В чем же причина "безоружности" ВСУ? Как мы знаем, независимая Украина наследовала огромный военный арсенал. В распоряжении Киева в 1991 году оказались войска, вооружение и склады длительного хранения трех очень сильных военных округов второго стратегического эшелона и три воздушные армии. Огромное количество современной боевой техники (более 6100 танков и более 1100 боевых самолетов) вывело тогдашнюю Украину на 4-е место в мире после США, России и Китая. Впрочем, если рассматривать европейскую территорию, то здесь военные возможности Украины значительно превосходили те, что были тогда у России. Москве достались в основном слабые округа третьего эшелона с кадрированными дивизиями и устаревшей техникой.

Известно, что за время независимости значительная часть этого оружии и техники была продана за рубеж, или вышла из строя по причине небрежного хранения. Так по официальным данным ДОВСЕ на 1 января 2013 года, Украина имела 2311 танков, 3782 ББМ, 3101 артсистему, 507 боевых самолетов, 121 ударный вертолет. То есть за 22 года количество техники сократилось в два или в три раза.

По мнению экспертов, значительная часть и этого оружия тоже была небоеспособна, Однако и половины этого более чем внушительного числа вполне достаточно для войны в Донбассе. Советское оружие всегда отличалось высочайшей надежностью и простотой. Конечно, более чем за двадцать лет оно несколько устарело, но и противники войск киевской хунты не вооружены военным хай-теком. В их распоряжении точно такая же техника, взятая со складов длительного хранения или отбитая в бою у формирований киевской хунты. Впрочем, при внимательном изучении проблемы становится ясно, что недовольство в киевских вооруженных формированиях вызывает не "морально устаревшее" советское оружие, а его украинские модернизации.

Негодный "Булат"

Так на днях заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майором Юрий Толочный подверг резкой критике украинский основной боевой танк Т-64БМ "Булат", который "на сегодняшний день входит в число самых совершенных танков в мире, гармонично сочетая в себе превосходную огневую мощь, подвижность и защиту". В интервью украинскому изданию "Оборонно-промышленный курьер" генерал поведал: "Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв, и заменены линейными Т-64".

То есть реальный опыт Донбасса показал, что все модернизации и усовершенствования, делающие его "по ряду характеристик лучше, чем российский основной танк Т-90А", на самом деле привели к тому, что старый советский танк Т-64БВ оказался непригоден для боевого применения. То есть попросту под видом "улучшения" был испорчен. Впрочем, танк даже 60-х годов прошлого столетия – машина довольно сложная, но украинские "оружейники" сумели "модернизировать" до полной непригодности даже сверхпростой и надежный автомат Калашникова. Взятые со складов длительного хранения абсолютно новые автоматы АКМ и АК-74, украинские "мастера" с помощью наборов для тюнинга страйкбольных приводов (так называют "оружие" айрсофт, копирующее боевые образцы) превратили в мусор, который разваливался в руках боевиков после отстрела нескольких магазинов. Не так давно возмущенные украинские боевики опубликовали ролик о том, что из "модернизированного" советского пулемета ПК стрелять невозможно, так как после короткой очереди происходит утыкание патрона и открывается крышка.

Можно привести еще множество подобных примеров, когда украинские оборонные предприятия, используют для своих "новейших разработок" вполне боеспособное советское оружие, превращая его в хлам. Тут надо отметить, что есть немалый и вполне успешный опыт модернизации советских танков, как в России, так и в других странах, например, в Израиле или в Польше. Впрочем, чаще всего объектом усовершенствования становятся другие машины, например Т-72.

Поскольку еще советский танковый конструктор Леонид Карцев писал: "В танк Т-64А еще с момента создания "объекта 430" была заложена основная идея – меньшая масса и минимальный внутренний объем. Она и привела к бесперспективности этого танка, так как двигатель, ходовая часть и другие узлы и механизмы работали на пределе своих возможностей, не имея запаса прочности". С ним полностью был согласен Олег Соич, директор ХЗТМ им Малышева, считавший, что "ходовая часть "434" Т-64 для перспективы и модернизации неприемлема, разрабатывать машину на этом шасси нельзя". Впрочем, выбор Т-64 в качестве базы для "создания" нового основного танка ВСУ был связан, скорее всего, с тем, что этих танков на Украине осталось больше всего. Нередко приходится слышать, что политическая, экономическая, культурная и социальная деградация украинской жизни привела и к технологическому регрессу. Основания для такого мнения, имеются. Так, Украина не смогла наладить даже производство двигателей 5ТДФ для танков Т-64, которые ранее сама и выпускала. Но это не единственная причина появления на вооружении ВСУ нелепых "модернизированных" систем. В самом деле, почему бы просто не брать оружие со складов длительного хранения, расконсервировать его, и передавать в войска?

Что же до "модернизации" автоматов, а вернее, их неудачного тюнинга, то одеть АК в "модный" обвес, причем, не уродуя его и не нарушая функционал, можно не то что в обычной оружейной мастерской, но и буквально "на коленке". Наборов для тюнинга АК полным – полно, американских, китайских, израильских – на любой вкус и кошелек. Ну, надо зачем-то сделать автомат Калашникова похожим на американский М-4? Закупили обвесы и отправили в войска.

Но в такой слишком простой схеме нет места КБ, которое разрабатывало "модернизацию", заводу, который ее осуществлял. А также чиновникам, которые получают щедрые откаты с каждого участника этой цепочки. Такова же причина того, что вооруженным формированиям киевской хунты отправляли, пока они не возмутились, не Т-64, а его изуродованную "модернизацией" версию. А задача оружейников, состоит не в том, чтобы улучшить характеристики оружия или техники, а осуществить как можно больше работ (увеличивающих конечную стоимость), при как можно меньших затратах. Так, например, стоимость превращения Т-64 в "Булат" составляет всего треть от затрат на производство с нуля Т-90. Примечательно, что представители украинского ВПК с запредельной наглостью, указывали этот факт как свидетельство потрясающей экономии!

"Гопак" - пляшите, хлопцы!

Как работают эти механизмы, показывает следующий пример. На обозначенный запрос ВСУ на малошумное оружие немедленно откликнулся завод "Маяк", предложив военным "оперативно-портативную винтовку "Гопак". Это оружие "по ряду параметров превосходящее российскую ВСС", украинские умельцы создали на основе АКМ с использованием части ЗИПа пулемета Калашникова – сошек и приклада. Обрезали газоотводный механизм (винтовка перезаряжается движением затвора после каждого выстрела), приделали глушитель, сошки и пулеметный приклад. На выходе получился девайс, имеющий вес пять килограмм (АКМ весит 3,1 кг), имеющий отвратительный баланс и лишенный автоматического и самозарядного режимов. Казалось бы какой смысл в этой странной "химере", когда на складах полно комплексов АКМБ, включающий в себя дозвуковые патроны 7,62 УС, прибор бесшумной стрельбы (глушитель), специальный целик и планку для ночной оптики? Это проверенная десятилетиями, абсолютно рациональная система позволяет легко превратить АКМ или АКМС в малошумное оружие, без каких-то переделок с сохранением всех изначальных характеристик. А между тем "Гопак", при том что он делается из практически бесплатного сырья, стоит как десяток финских глушителей!

Хотя вопрос о принятии на вооружение этого чуда техники еще открыт, "Гопак" уже пережил две модернизации. В результате одной он получил укороченный десятизарядный магазин, а при второй – страйкбольный телескопический приклад и китайскую реплику сошек "Харрис", увеличив стоимость "винтовки" на треть.

История "Гопака" как нельзя лучше иллюстрирует главные принципы функционирования украинского оборонно-промышленного комплекса: затратить как можно меньше, а получить как можно больше. То есть цель "модернизации" заключается не в том, чтобы улучшить характеристики оружия, а обосновать некими работами колоссальную стоимость конечного продукта. Отметим, что тот же "Маяк" производит и скандально известный миномет "Молот", который уже унес жизни более десятка украинских солдат в результате взрыва боеприпаса в стволе. Стоит один экземпляр этого "суицидального" оружия аж 480.000 гривен! При этом "Маяк" загружен заказами – с августа 2016 года завод перешел на шестидневную рабочую неделю, и скоро он "порадует" украинских военных "модернизацией" советского РПГ-7. Следует отметить, что аналогичные схемы, построенные на откатах, работают во всех сферах обеспечения ВСУ и других силовых структур. Суммы, которые они приносят – астрономические. И это значит, что те, кто эти схемы запустил, сделают все, чтобы война в Донбассе продолжалась как можно дольше.

Борис Джерелиевский