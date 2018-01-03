Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Экипажи Каспийской флотилии ликвидировали последствия "ядерного удара"

04.01.2018 РИА Новости 148 0
0
Понравилась новость?
 0
Моряк несет вахту. Архивное фото
Моряк несет вахту. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 янв - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели на кораблях Каспийской флотилии плановое тактическое учение по ликвидации последствия применения условным противником оружия массового поражения, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"По легенде учения, во время перехода кораблей Каспийской флотилии из одного пункта базирования в другой аппаратурой радиационного и химического контроля было выявлено радиоактивное заражение местности. Подразделения РХБЗ были подняты по тревоге для проведения мероприятий по деактивации зараженных участков", - говорится в сообщении.

По сигналу "Радиационная опасность" экипажи кораблей начали отрабатывать нормативы по применению средств индивидуальной защиты, к которым относятся фильтрующие и изолирующие противогазы и комплекты защитной одежды, а также проходить дозиметрический контроль уровня радиации. Подразделения РХБЗ начали ликвидировать последствия применения противником оружия массового поражения путем специальной обработки корпуса и поверхностей корабля деактивационным средством.

Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты герметизируются. Автоматически срабатывают устройства автоматического задраивания корабельных отверстий. Все корабли оборудуются стационарными средствами коллективной защиты личного состава, а также системами предотвращения заражения и специальной обработки.

На кораблях последствия оружия массового поражения в первую очередь ликвидируются силами экипажа под руководством командиров кораблей. В учениях были задействованы ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", а также малый ракетный корабль "Град Свияжск".
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
КФ
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 06:09
  • 1
В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли, причина - техническая неисправность - Минобороны РФ
  • 04.01 06:09
  • 5722
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.01 05:23
  • 3
"Адмиралов" вооружат "сотовыми ракетами"
  • 04.01 05:10
  • 220
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 04.01 04:27
  • 8
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
  • 04.01 02:53
  • 11
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
  • 04.01 02:42
  • 47
Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
  • 04.01 02:33
  • 4
Индия закупит сотни российских бомб
  • 04.01 00:43
  • 32
Пехота и танки получат новый зенитный купол
  • 04.01 00:21
  • 104
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 03.01 22:50
  • 3
Завершена модернизация двух истребителей по варианту Су-27СМ(3)
  • 03.01 21:41
  • 27
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 03.01 21:00
  • 15
На МКС прошел показ нового эпизода "Звездных войн"
  • 03.01 19:11
  • 4
Морская авиация ВМФ рассматривает вопрос о приеме в свой состав самолетов-амфибий Бе-200
  • 03.01 14:47
  • 1
Вашингтон стремится уничтожить ООН
другие обсуждаемые темы