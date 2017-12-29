Укроборонпром: Госзаказ-2017 выполнен на 100 процентов
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Стенд украинского государственного концерна "Укроборонпром".
Источник: Укроборонпром
Украинский госконцерн "Укроборонпром" опубликовал релиз о выполнении государственного оборонного заказа. При учёте того, что многие предприятия, по сообщениям их же собственного руководства, недофинансируются из государственного бюджета, "Укроборонпром" рисует идеалистическую картину: ГОЗ выполнен на 100%.
Напомним, что в России государственный оборонный заказ, по недавним заявлениям Дмитрия Рогозина, будет выполнен по итогам года на 97-98%.
Из заявления пресс-службы "Укроборонпрома":
За этот год в вооруженные силы, национальную гвардию и другие силовые структуры Украины передано 3673 единицы военной техники и вооружения. Из них 2053 - совершенно новое и модернизированное вооружение.
Переводя в проценты указанное значение "совершенно нового и модернизированного вооружения", можно получить около 56%. А буквально несколько дней назад в Минобороны Украины заявили, таких вооружений в войска поставлено "почти 70%".
"Укроборонпром":
В течение года десятки заводов передавали защитникам новое, модернизированное и восстановленное вооружение, которое сразу направлялось в военные подразделения. Речь идёт о более чем полусотне танков "Булат", восстановленных на харьковском ГП "Завод им. Малышева", десятках новых БТР-4 и БТР-3 от ХКМБ им. Морозова и "Киевского бронетанкового завода", новых РЛС и средствах РЭБ от запорожской "Искры", ракетном вооружении от КБ "ГККБ "Луч" и ГАХК "Артём" и сотнях других образцов вооружения.
Отмечено, что в 2017 году на вооружение ВСУ принят переносной ракетный комплекс "Корсар".
На этом фоне Минэнерго Украины отчитывается о "закрытии плана поставок американского угля" по итогам 2017 года. Заявлено, что в порты Одесской области прибыли ещё два балкера с "американским энергетическим углем". В общей сложности необходимо разгрузить более 130 тыс. тонн угля.
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29.12.2017
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