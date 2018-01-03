РВСН полностью перейдут на цифровую связь к 2020 году
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) к 2020 году будут полностью оснащены системами цифровой связи, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволит к 2020 году полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации", - сказали в Минобороны.
Там отметили, что в последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.
РВСН оснащаются цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи, локально-вычислительные сети закрытого сегмента сети передачи данных Министерства обороны РФ.
В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН. В ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в подмосковном Серпухове.
В 2014-17 годах данные работы проводились на арсеналах и подразделениях 4-го Государственного центрального межвидового полигона.
"Реализация намеченных мероприятий позволит достичь существенного повышения эффективности в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности, помехо- и разведзащищенности", - заявляют в российском военном ведомстве.
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03.01.2018
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