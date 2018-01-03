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Перспективный танк Т-14 "Армата" проходит войсковые испытания

04.01.2018 Интерфакс-АВН 229 0
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Робот "Нахлебник"
Робот "Нахлебник" рядом с роботом "Соратник".
Источник: vpk-news.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Перспективный отечественный основной танк Т-14 на платформе "Армата" находится на испытаниях в 1-й гвардейской танковой армии, сообщает Минобороны России.

В среду российское военное ведомство в своём микроблоге в Twitter опубликовало фотографию перспективного танка на испытаниях.

"Образец перспективного основного боевого танка Т-14, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы "Армата", в ходе войсковых испытаний в 1-й ударной гвардейской танковой армии", - гласит подпись под фотографией.

В конце декабря о заключении контрактов на поставку первых танков "Армата" в войска для опытной эксплуатации сообщил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Уже сейчас заключены государственные контракты на поставку опытно- промышленной партии танков Т-14 "Армата" для проведения их опытной войсковой эксплуатации", - сказал он 22 декабря.

О.Салюков отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса проводят отладку "Арматы", его настройку и согласование всех узлов и агрегатов танка.

"Работы выполняются в соответствии с запланированными сроками", - добавил О.Салюков.

Танк нового поколения "Армата" практически по всем характеристикам будет превосходить как серийные отечественные танки, так и лучшие иностранные танки, отметил главком.

"Образец выполнен по модульному принципу, с использованием уникальных цифровых и программных решений, что открывает практически неограниченные возможности по его модернизации и дальнейшей роботизации", - рассказал О.Салюков.

В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Образец оснащен 125-мм танковой пушкой нового поколения с перспективным боекомплектом и цифровой системой управления огнем. "Армата" будет интегрирована в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, перешел в "Ростех") в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой БМП, боевой машины поддержки танков, БРЭМ.

В августе 2017 года Минобороны заключило контракт на поставку в войска до 2020 года 100 танков "Армата".
03.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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