Министр обороны Сербии: Россия помогла воссоздать нам систему ПВО
|
|
Установленная в сербском Военном музее в Калемегдане в Белграде в качестве экспоната пусковая установка 5П73 зенитного ракетного комплекса С-125М "Нева-М" из состава 3-го ракетного дивизиона 250-й зенитной ракетной бригады ВВС и ПВО Союзной Республики Югославия. 23.03.2017.
Источник: МО Сербии
В Сербии достаточно техники и персонала для защиты своего воздушного пространства, что стало возможно благодаря поставкам авиации из России в 2017 году. Об этом во вторник, 2 января, заявил министр обороны этой балканской страны Александр Вулин, присутствовавший на показательных полетах МиГ-29 на аэродроме в Батайнице.
"Авиация и системы ПВО Сербии находятся в лучшем состоянии со времен агрессии НАТО, сербская армия имеет сейчас наибольшее количество действующих самолетов", - подчеркнул Александр Вулин, обозначая этот результат как достижение взаимодействия с Россией.
Также министр выразил желание Вооруженных Сил Сербии в перспективе приобрести шесть российских вертолетов Ми-17, стремление расширять взаимодействие с российской стороной в области военно-технического сотрудничества.
Между тем аналогичной точки зрения придерживается и президент Сербии Александр Вучич, посетивший 19 декабря с официальным визитом Россию. Тогда, перед поездкой в Москву сербский лидер дал интервью "Российской газете", в котором отметил "отличное военно-техническое сотрудничество с РФ": "Недавно в Белграде был Сергей Шойгу, мы тогда получили шесть МиГ-29, которые сейчас находятся на ремонте, и мы ожидаем, что они в предстоящие месяцы будут в полном оперативном использовании, - заявил тогда сербский лидер. - У нас есть и другие заявки: мы хотим купить больше вооружений в России, и сейчас идут переговоры с "Рособоронэкспортом" - в этот момент, когда мы с вами разговариваем, специалисты этой компании находятся в Республике Сербия. Мы хотим купить еще минимум шесть вертолетов, противовоздушные системы, многие другие вещи. Не забывайте, что Сербия является независимой и суверенной страной, Сербия является военно-нейтральной страной, Сербия должна быть сильнее, чтобы быть в состоянии сохранить свою землю".
Следует также добавить, что не только Москва помогает Белграду выстроить собственную систему безопасности, но и Минск. Так, сербский журналисты уже проанонсировали то, что президенты Сербии и Беларуси Александр Вучич и Александр Лукашенко в марте 2018 года подпишут договор о поставках из Минска в Белград четырех зенитно-ракетных комплексов С-300 и шести многоцелевых истребителей МиГ-29.
Как отмечают эксперты, Белград, анализируя происходящие в мире события и позиционируя себя как нейтральное государство, не желает больше становиться жертвой агрессии Запада. В этой связи сербы стараются максимально обезопасить себя, чтобы не казаться "легкой мишенью" для натовской авиации.
Напомним, что операция "Союзная сила" - бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО - прошла с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице. Всего было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37 440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом). В двух случаях доказано использование натовцами боеприпасов с обедненным ураном, трагические последствия чего наблюдаются и по сей день: в Сербии постоянно растет количество онкологических заболеваний и смертей от них.
Александр Борисов (Белград)
|
02.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.11.2017 Замглавы ФСВТС России: мы готовы к конкуренции на рынке экспорта военной продукции, пусть победит сильнейший
18.11.2015 От «Иглы» до авианосца — часть IV
05.11.2015 Рособоронэкспорту 15 лет
23.01.2015 Щит для Тегерана
22.01.2015 США подтолкнули РФ к военному сотрудничеству с Ираном
15.08.2014 Кокаину ставят новые барьеры
24.02.2014 Азербайджан пополняет пороховую бочку
28.01.2014 "Наша задача — сохранить за Россией второе место в области поставок вооружений"