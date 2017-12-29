Сирийская школа современной войны



Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик

В 2017 году стало заметно, как сильно кампания на Ближнем Востоке повлияла на российскую армию

Уходящий год стал годом победы над запрещенным в России ИГИЛ. Решающий вклад в разгром этой террористической организации внесли российские вооруженные силы. Поэтому для нашей страны 2017-й также стал годом подведения итогов сирийской кампании. Произошло осмысление боевого опыта, который на Ближнем Востоке получили почти 50 тыс. военнослужащих. Войска освоили массированное применение высокоточного вооружения и беспилотников, появилась новая тактика городского боя, вооруженные силы научились проводить масштабные "экспедиционные" операции.

Авиация и пехота работают сообща

В первую очередь Сирия стала школой для ВКС. В среднем каждый летчик оперативно-тактической и армейской авиации, побывавший в командировке в САР, выполнил около 100 боевых вылетов. В военных действиях участвовали летчики палубной авиации, взлетавшие с борта авианосца "Адмирал Кузнецов". Экипажи стратегических ракетоносцев отработали применение высокоточных ракет большой дальности.

На новый уровень вышло взаимодействие ударной авиации с пехотой. Теперь авианаводчик на земле видит на экране специального планшета, какие самолеты и с какими боеприпасами находятся поблизости, и может несколькими движениями запросить воздушную поддержку. Неотъемлемой частью любой операции стали беспилотники, которые искали цели для ударов и в реальном времени контролировали их эффективность.

Оценивая итоги сирийской кампании, экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин сказал "Известиям", что это первая в истории современной России масштабная военная операция, проведенная за границей.

— Обращает внимание, как результативно использовались новые тактические приемы. Например, целеуказание и анализ эффективности ударов с помощью беспилотников. Хорошо зарекомендовали себя новые и модернизированные самолеты, современные приборы прицеливания, — сказал Николай Антошкин. — Нужно отметить высокий уровень организации технического и тылового обеспечения. Стремительно осуществлялась переброска сил и средств, быстро обустраивались военные объекты и создавались условия для выполнения боевых задач.

Новые штурмовики для городского боя по-сирийски

Боевые действия в Сирии стали для современной российской армии настоящей школой городского боя. Командиры планировали операции по освобождению от боевиков населенных пунктов, спецназовцы эти планы претворяли в жизнь, а саперы очищали улицы и дома от смертоносных "сюрпризов", оставленных боевиками. Как рассказывали "Известия", с нынешнего года "сирийским" тактическим новациям уже учат молодых офицеров.

— В этом году ряд офицеров училища, в том числе и я, там прошли стажировку. Обобщаем, что нового появляется в войсковой практике, приемах ведения боя, — рассказал "Известиям" начальник Московского ВОКУ Александр Новкин. — Этот опыт находит отражение в тематических планах. После начала операции в Сирии вносятся коррективы в программы обучения. Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления.

Сирийская кампания неожиданно продемонстрировала актуальность опыта, полученного еще во время Великой Отечественной. В частности, как писали "Известия", в армии снова появились специализированные подразделения штурма и разграждения, "заточенные" под бой в хорошо укрепленном городе.

— Впервые такие подразделения были созданы в Великую Отечественную. Они прокладывали дорогу для наступающих войск — подрывали заграждения, дома, огневые точки. Обеспечивали продвижение основных сил, — рассказал заместитель командира 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады подполковник Александр Пушечников. — Наши штурмовики тоже применяют инженерные боеприпасы, взрывчатые вещества, чтобы обеспечить продвижение и захват зданий, огневых точек и укрепленных районов. Созданы также подразделения спецминирования, способные устраивать минные засады и уничтожать важные объекты в тылу противника.

Экспедиционная война

Сирийская кампания повлияла не только на тактику, но и на стратегию. Она показала, что в условиях глобализации угроз (например, терроризма) России придется вести войны на удаленных театрах. Однако для победы в таких конфликтах мало одних боевых частей, нужны и серьезные логистические возможности для оперативной переброски войск и организации их снабжения. В случае с Сирией эти задачи удалось решить за счет эффективной работы ВМФ, организовавшего так называемый "сирийский экспресс", и умелого использования возможностей транспортной авиации.

Сирийский опыт повышения оперативной мобильности войск оказался весьма полезным и с точки зрения защиты территории России с ее огромными просторами и протяженными границами. Президент РФ Владимир Путин, в частности, потребовал от руководства Минобороны наращивать возможности по переброске крупных воинских контингентов на большие расстояния и созданию общевойсковых группировок.

— В следующем году в ходе маневров войск "Восток-2018" Вооруженным силам необходимо в комплексе отработать задачи по переброске на несколько тысяч километров и развертыванию в новых районах крупной группировки личного состава, наземной техники и авиации, — заявил глава российского государства на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Военный эксперт Виктор Мураховский пояснил, что в настоящее время РФ сталкивается с угрозами безопасности на центрально-азиатском направлении, где растет активность террористических группировок, и на дальневосточном, где происходит эскалация напряженности между КНДР и США.

— Современная российская армия весьма компактна, поэтому важно уметь быстро перебрасывать войска и создавать межвидовые группировки, — сказал Виктор Мураховский. — Нечто подобное отрабатывалось в ноябре во время учений ОДКБ в Таджикистане. Думаю, масштаб переброски войск на предстоящих учениях "Восток-2018" будет больше, учитывая, что этот момент специально выделил президент.

Николай Сурков