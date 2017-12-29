Год высокоточного оружия



Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М".

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Загрузка ракетного комплекса "Искандер-М".Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Уходящий год можно смело назвать годом российского высокоточного оружия. Точнее, крылатых и аэробаллистических ракет (последние летят по баллистической траектории, но не покидают атмосферу земли). Как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на коллегии Минобороны, именно точные удары "Калибров", Х-101 и "Искандеров" позволили уничтожить наиболее важные объекты запрещенного в России ИГ. Президент России Владимир Путин на этом же мероприятии заявил, что приоритетом будущей государственной программы вооружения станет как раз оснащение вооруженных сил высокоточным оружием морского и наземного базирования.

Секретный победитель

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер" уже давно превратился из системы вооружения в важный военно-политический фактор. Некоторые европейские страны болезненно реагируют на развертывание новых подразделений, вооруженных этими комплексами.

Так, в 2017 году стало известно, что дислоцированная в Калининграде 152-я гвардейская ракетная бригада сдает свои устаревшие "Точки-У" и переходит на "Искандеры". Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, такое решение России чрезвычайно встревожило Европу.

Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М" Фото: ТАСС/пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Между тем "Искандеры" стали важнейшим инструментом в победе над ИГ в Сирии. До недавнего времени Минобороны отрицало использование в арабской республике новейших ОТРК. Даже несмотря на явные признаки их применения.

— В репортаж телекомпании "Звезда" случайно попала пусковая установка "Искандера" в районе авиабазы Хмеймим, — рассказал "Известиям" главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Позже на видео и фотографиях с места боев неоднократно появлялись обломки, явно принадлежавшие ракетам комплекса "Искандер". Судя по этой информации, ОТРК работал в Сирии очень активно. И пик пусков пришелся на 2017 год.

22 декабря в своем выступлении на коллегии Минобороны Сергей Шойгу признал применение "Искандеров" в Сирии. При этом министр отметил, что эти комплексы наносили удары по особо важным объектам ИГ.

В боекомплекте "Искандера" — два типа ракет: крылатые и аэробаллистические. Они способны с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км. Но главное преимущество комплекса — на развертывание и поражение целей ему требуется не более 10 минут.

— Дальность стрельбы "Искандеров" позволяет уверенно накрыть практически всю территорию Сирии, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Крылатые ракеты хорошо подходят для поражения стационарных целей, а аэробаллистические — для уничтожения точечных объектов непосредственно на поле боя. Главное преимущество "Искандеров" — их оперативность. Пока самолет будет подготовлен, поднят в воздух и выйдет к цели, ОТРК уже успеет решить боевую задачу и приступить к другой.

В уходящем году стало известно, что к 2020 году в Сухопутных войсках и на Военно-морском флоте устаревшие ракетные комплексы "Точка-У" полностью заменят "Искандерами".

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Кроме того, в 2017 году в составе общевойсковых армий началось формирование отдельных разведывательных рот специального назначения. Задача этих подразделений — находить в тылу противника цели и передавать их координаты ракетным комплексам "Искандер".

— Эти реорганизации произошли с учетом опыта Сирии, — отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Спецназовцы смогут эффективно находить и опознавать цели на земле. Современные средства разведки и целеуказания позволяют в режиме реального времени передавать координаты пусковым установкам ОТРК. И через считаные минуты найденная спецназовцами цель будет гарантированно уничтожена.

Длинная рука дальней авиации и флота

Еще одним "оружием победы над ИГ" стали дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) Х-101. Эти уникальные изделия, выполненные по технологии "стелс", — главный калибр стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Ракета способна с особой точностью поражать цели на расстоянии более 5 тыс. км. Как заявил "Известиям" командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "все назначенные объекты были поражены прямым попаданием, что подтверждено видеозаписями беспилотников".

Воздушно-космические силы России уже использовали Х-101 против ИГ в 2015 и 2016 годах.

— В прошлые годы ВКС применяли Х-101 скорее с целью их испытания. Проверить данные, изучить особенности и отработать все процедуры, — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Но в 2017 году "сто первые" уже использовались как полноценное штатное оружие. Удары этих КРВБ летом нынешнего года позволили разрушить инфраструктуру ИГ в районе Дейр-эз-Зор, что в дальнейшем помогло начать наступление.

Стратегический бомбардировщик Ту-160 во время нанесения удара по объектам террористической группировки ИГ. Фото: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Успешный сирийский опыт применения Х-101 заставил руководство Минобороны и российский ОПК ускорить разработку новых КРВБ.

Так, стало известно, что Корпорация тактического ракетного вооружения выводит на испытания уникальное "изделие 715" — оно же 9-А-2362. Эта новая крылатая ракета — фактически уменьшенный вариант Х-101. Новинка войдет в состав вооружения дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также применять ее смогут фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30, Су-35 и Су-57.

— В России создают уникальное семейство высокоточных крылатых ракет, — отметил независимый военный эксперт Антон Лавров. — Используя Х-101 и "изделие 715", отечественные ВВС смогут бороться как с высокотехнологичным противником, так и с террористами. Без потерь одним ударом выведут из строя командные пункты, склады, уничтожат позиции ПВО, пусковые установки ракет и другие важные объекты. Или одной ракетой с большой дальности накроют полевого командира террористической группировки.

Масштабная "калибровка"

Крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) "Калибр" стали одним из символов российской операции в Сирии. В отличие от Х-101 эти изделия масштабно применялись с 2015 года.

По своим возможностям ракета "Калибр" несколько проигрывает авиационным "сто первым". В частности, ее дальность полета — чуть более 1,5 тыс. км. Но это не помешало главкомату Военно-морского флота в 2017 году начать устанавливать такие изделия практически на все боевые корабли. Этот процесс получил у самих военных неформальное название "калибровка".

Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" Фото: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Так, в конце года стало известно, что КРМБ пополнят арсенал российских корветов проекта 20380. Сейчас на этих кораблях есть только универсальные ракеты Х-35У. Кроме того, в интересах ВМФ Крыловский научный центр разработал проект "народного" корвета. Этот относительно дешевый корабль способен решать широкий круг задач как далеко в море, так и в прибрежных водах. Основное вооружение "народных" корветов — КРМБ "Калибр".

Но самым оригинальным проектом "калибровки" стал вариант вооружения атомного ледокола "Лидер". Это сугубо мирный корабль. Но в военное время на его борту будут установлены специальные контейнеры с вооружением. В частности, речь идет о контейнерных пусковых установках ракет Х-35 и "Калибр".

Как пояснил военный историк Дмитрий Болтенков, массовое оснащение кораблей ракетами "Калибр" позволяет при относительно небольших затратах создать мощный флот. По его словам, сейчас у ВМФ есть три типа ракет — Х-35, "Яхонт" и "Калибр". Их сочетание позволяет гарантированно поражать надводные и наземные цели в радиусе нескольких тысяч километров.

Алексей Рамм