"В высшей лиге сейчас только два игрока"



Военный парад Красной площади.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Военный парад Красной площади.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Под занавес 2017 года в России наконец завершили разработку перспективной госпрограммы вооружений (ГПВ). Этот документ исходно предполагалось принять еще в 2015 году на период 2016–2025, но в итоге принят он был только сейчас на период 2018–2027 годов. Итоги реализации прежней ГПВ iz.ru обсудил с главным редактором журнала "Арсенал Отечества", полковником запаса Виктором Мураховским.

— Что можно сказать о выполнении текущей госпрограммы вооружений – 2020?

— Главной задачей действующей ГПВ-2020 было преодоление провала в поставках современной техники, вызванного кризисом 1990-2000-х годов и повлекшего за собой резкое падение уровня технической оснащенности Вооруженных сил. ГПВ-2020 должна была исправить это положение, доведя уровень оснащенности современной техникой до 70% по Вооруженным силам в целом и до 100% по отдельным видам. При этом приоритетом ГПВ-2020 стало обновление сил ядерного сдерживания и Воздушно-космических сил.

Количественные параметры периодически назывались разными ответственными лицами, но серьезно различались в зависимости от источника.

— Что вообще кроется за термином "современное вооружение"?

— У нас, на самом деле, есть отраслевой стандарт, в соответствии с которым современный образец вооружения определяется как "превосходящий лучшие зарубежные аналоги или не имеющий аналогов". Но это определение оказалось настолько затаскано в сообщениях пресс-служб и СМИ, что перестало восприниматься всерьез.

ВСК РФ. Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Приоритетом ГПВ-2020 стало обновление сил ядерного сдерживания и Воздушно-космических сил

Между тем от наполнения данного термина зависит довольно многое — в частности, учет (или не учет) техники, прошедшей модернизацию, в качестве современной. В конечном счете сравнение техники с зарубежными аналогами проводится с помощью коэффициентов военно-технического уровня. Определением этих уровней занимаются заказывающие управления и НИИ. Чаще всего они не сообщаются публично, и многие эксперты регулярно воспринимают эту закрытость как попытку выдать за современный образец то, что им не является.

— Что можно отметить помимо обновления Стратегических ядерных сил и парка техники ВКС?

— Исключительно быстрое обновление межвидовых систем. Системы связи, навигации, разведки, целеуказания, подготовки данных, материально-технического обеспечения и многое другое. Такими темпами они никогда не обновлялись.

Значительную роль в совершенствовании многих систем сыграла сирийская кампания. Можно сказать, что по ее итогам техника была проверена с положительным результатом. Не без недостатков: свыше 700 претензий в общей сложности. От ряда образцов были вынуждены отказаться, но в основном проблемы решали в режиме реального времени. Это удивительно, насколько быстро удавалось их решать — включая как совершенствование серийных систем, так и доработку тех, что применялись в Сирии фактически в рамках испытаний.

Отдельно стоит отметить повышение уровня исправности вооружений — около 95%. Такого не было никогда. Уровень готовности войск, во многом определяемый исправностью техники, сегодня на самом высоком уровне за всю историю.

— Каковы основные проблемы реализации ГПВ-2020?

— Эти проблемы, как экономического, так и политического происхождения, начались в основном на втором этапе ее реализации. Разработка ряда систем нового поколения была перенесена, пришлось также сдвигать вправо и ряд запланированных поставок. Серьезно сказалось общее замедление темпов опытно-конструкторских работ, вызванное провалом 1990-2000-х, восстановление после него шло неравномерно и далось не всем.

Самым мощным "ударом под дых" стало разрушение кооперации — и научной, и производственной. При этом если внутри страны эти связи так или иначе возрождались, то к необходимости как-то готовить замену для, например, украинских изделий, у нас многие ответственные лица долгое время относились, скажем так, с привычной небрежностью. В итоге, когда "гром грянул", пришлось принимать очень срочные и очень болезненные меры. Ряд программ пришлось замораживать до тех пор, пока не будет найдено решение — вы сами знаете, какая ситуация сложилась с флотом, где от поставок энергетических установок зависело строительство фрегатов нового поколения.

Вместе с тем сегодня можно говорить о том, что удалось найти решения наиболее тяжелых проблем по импортозамещению, реализация которых либо уже ведется, либо будет завершена в ближайшие год-два. В этот же срок должен состояться запуск в серию новых систем, закупка которых будет финансироваться уже в рамках перспективной ГПВ-2027.

К ключевым успехам можно отнести также решение вопросов по ЕСУ ТЗ (Единая система управления тактического звена. — iz.ru). По опыту ее испытаний и применения наконец были внесены изменения, позволившие начать закупки и поставки в войска.

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф". Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ряд предприятий, производящих боеприпасы, работает в три смены — как для удовлетворения текущего спроса, так и для создания запасов

— Сохранятся ли темпы и объемы закупок техники по новой госпрограмме?

— Запуск новой техники в большую серию простым не будет. Как правило это сложные, дорогостоящие системы, финансовые ресурсы у нас, мягко говоря, ограничены. Для испытаний и доработок нужны предварительные войсковые серии, как это сделано, например, с платформой "Армата". Вместе с тем у нас выросли объемы закупок современных боеприпасов и высокоточного оружия, ряд предприятий, производящих боеприпасы, работает в три смены — как для удовлетворения текущего спроса, так и для создания запасов.

В целом стоит ждать определенного падения объемов поставок — это связано как с экономической обстановкой, так и с естественным замедлением темпов производства при освоении техники нового поколения. С другой стороны, сейчас можно констатировать, что России удалось сохранить самостоятельное производство всей номенклатуры техники, необходимой для оснащения Вооруженных сил. В этой лиге вообще только два игрока на планете. Только мы и США сохраняем у себя производство всей линейки, больше никто.

Илья Крамник