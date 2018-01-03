Военные неудачи ушедшего года

В минувшем году неудачи преследовали как многие армии мира, так и некоторых гражданских лиц, решивших приобрести оружие. Среди этих неприятностей немало событий, поистине достойных громкого звания "эпичный провал". Портал Warspot предлагает впомнить Топ-10 самых значимых, запомнившихся и просто курьёзных неудач 2017 года, связанных с вооружениями.

Altay "забуксовал"

Первенец турецкого танкостроения Altay оказался "обездвижен". В январе минувшего года поставщик двигателей для танков Altay компания T?mosan расторгла договор с австрийской компанией AVL List GmbH, которая должна была передать турецкому подрядчику технологии производства моторов. Минобороны Турции ищет нового поставщика танковых двигателей, по состоянию на сегодняшний день — безуспешно.

Танк Altay. Источник: janes.com

Ядерная неудача британцев

Ещё в 2016 году ВМС Великобритании испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету Trident II D5, произведя пуск с подлодки Vengeance. Однако в январе 2017 года британская газета The Sunday Times, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве, сообщила о проблемах с ракетой во время испытаний. При этом Минобороны называет испытания успешными и не разглашает их подробностей, ссылаясь на "очевидные причины национальной безопасности". Как бы там ни было, в Великобритании разгорелся нешуточный скандал, поскольку неудачный пуск мог поставить крест на выделении средств на строительство нового поколения субмарин-носителей ядерных ракет.

Подводный пуск ракеты Trident. Источник: army.mil

Танковый провал Индии

В ближайшие годы индийская армия не получит танков отечественной разработки, поскольку программа Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development) по разработке танков Arjun потерпела фиаско. В апреле прошлого года Минобороны Индии предложило DRDO внести изменения в конструкцию танка Arjun Mk-2, так как в базовом варианте он неприемлем для армии. DRDO заявила, что внесение изменений, требуемых военным ведомством, может задержать крупносерийное производство на семь лет — именно столько времени потребуется, чтобы создать новую боевую машину массой до 50 т.

Танк Arjun Mk-2. Источник: military-today.com

Первая неудача американского "Рейдера"

Перспективный вертолёт компании Sikorsky пострадал во время испытательного полёта. 2 августа 2017 года в лётном центре компании Sikorsky Development, расположенном на аэродроме Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), совершил жёсткую посадку опытный образец S-97 Raider. Пресс-служба компании Sikorsky сообщила о том, что системы вертолёта сработали неправильно, и вместо мягкого приземления произошло падение машины с двухметровой высоты. Разработчики назвали проблему программной и заявили о начале работ по её устранению.

Снимок с места аварии S-97 Raider. Источник: wptv.com

Потери американского флота

В 2017 году в авариях пострадали два эсминца ВМС США. В июне эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal — погибли 7 американских моряков, корабль получил серьёзные повреждения. Два месяца спустя однотипный эсминец USS John S. McCain не разминулся с танкером Alnic MC (погибли 10 человек). При этом в обоих случаях гражданские суда получили минимальные повреждения. По результатам расследования командование ВМС США разработало новые инструкции и внесло правки в программу обучения военных моряков.

Эсминец USS Fitzgerald после столкновения с контейнеровозом. Источник: navaltoday.com

Танк как способ поссориться с соседями

В Соединённых Штатах покупка танка не составляет проблемы. Настоящая проблема — сделать так, чтобы он не мешал соседям. В октябре прошлого года стало известно о том, что в элитном районе в центральной части Хьюстона (штат Техас) соседи ополчились на адвоката Тони Базби, припарковавшего свой личный танк на проезжей части у дома. По словам Базби, он купил танк из патриотических чувств на личные сбережения. Ассоциация местных домовладельцев не оценила патриотизм Базби и направила ему письмо с требованием убрать танк с проезжей части. В письме-претензии было указано, что танк "препятствует движению", вызывает "проблему безопасности" и создаёт "серьёзные проблемы для соседей".

Тони Базби и его танк. Источник: Скриншот из сюжета телеканала KHOU-TV

ВВС Индии забраковали российский "стелс"

Индийско-российский проект FGFA оказался под угрозой срыва. В октябре минувшего года командование ВВС Индии потребовало закрыть проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), в рамках которого для индийской армии планировалось создать истребитель пятого поколения на базе российского самолёта Су-57. В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило о том, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт с возможностями, близкими к американскому истребителю F-35.

Прототип истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2011. Источник: defensenews.com

"Южнокорейские Абрамсы" задерживаются

В прошлом году в Южной Корее должно было стартовать производство танков K2 Black Panther второй партии. Из-за проблем с южнокорейскими двигателями, которые не показали должного уровня надёжности, производство обновлённых K2 Black Panther перенесли на несколько лет. 29 октября стало известно о том, что их подменят танки K1A2 — новая версия ОБТ K1, созданного на базе американского танка Abrams.

Танк K1A2. Источник: armyrecognition.com

Тернистый путь возрождения дирижаблей

18 ноября прошлого года на английском аэродроме Кардингтон рухнул крупнейший в мире дирижабль Airlander 10. Накануне происшествия воздушное судно отрабатывало тестовые полёты, после чего было закреплено на швартовой мачте. Компания Hybrid Air Vehicles, которая владеет аппаратом, заявила, что, вероятнее всего, Airlander 10 был сорван с креплений порывом ветра. Аварийная система сбросила давление в резервуарах с гелием, и дирижабль упал на землю.

Дирижабль Airlander 10 после аварии. Источник: bbc.com

Немецкое качество подвело

Военно-морские силы Германии впервые в своей истории вернули производителю корабль на доработку. 24 декабря 2017 года Агентство по закупкам BAAINBw при Минобороны Германии сообщило о том, что после серии приёмочных испытаний новейшего фрегата Baden-W?rttemberg возвращает его верфи Blohm + Voss для устранения обнаруженных недостатков. В военном ведомстве не уточнили причин возврата, однако ранее ВМС Германии заявляли о том, что новый фрегат имеет проблемы с программным обеспечением и крен на правый борт.