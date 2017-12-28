Работу автомата Калашникова показали в красивом видео



Автомат Калашникова.

Источник: rg.ru Автомат Калашникова.Источник: rg.ru

В Сети опубликовано красивое видео об устройстве и работе автомата Калашникова. В ролике фигурирует классический АК-47, но принцип действия более поздних моделей не менялся.

Хорошо детализированная компьютерная графика показывает работу ударно-спускового механизма автомата при нажатии на спусковой крючок. Далее мы видим, что происходит в патроне в момент выстрела. Пороховые газы устремляют пулю по стволу, часть их толкает назад поршень затворной рамы. Та выбрасывает гильзу, взводит курок, подхватывает из магазина новый патрон и загоняет его в ствол. Отдельно показаны режимы автоматической и одиночной стрельбы.

Простота и надежность автомата Калашникова сделали его самым распространенным стрелковым оружием в мире, АК стоит на вооружении армий более 50 государств.

Антон Валагин