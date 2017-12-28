Работу автомата Калашникова показали в красивом видео
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Автомат Калашникова.
Источник: rg.ru
В Сети опубликовано красивое видео об устройстве и работе автомата Калашникова. В ролике фигурирует классический АК-47, но принцип действия более поздних моделей не менялся.
Хорошо детализированная компьютерная графика показывает работу ударно-спускового механизма автомата при нажатии на спусковой крючок. Далее мы видим, что происходит в патроне в момент выстрела. Пороховые газы устремляют пулю по стволу, часть их толкает назад поршень затворной рамы. Та выбрасывает гильзу, взводит курок, подхватывает из магазина новый патрон и загоняет его в ствол. Отдельно показаны режимы автоматической и одиночной стрельбы.
Простота и надежность автомата Калашникова сделали его самым распространенным стрелковым оружием в мире, АК стоит на вооружении армий более 50 государств.
Антон Валагин
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28.12.2017
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