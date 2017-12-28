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Работу автомата Калашникова показали в красивом видео

04.01.2018 Российская газета 137 0
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Автомат Калашникова
Автомат Калашникова.
Источник: rg.ru

В Сети опубликовано красивое видео об устройстве и работе автомата Калашникова. В ролике фигурирует классический АК-47, но принцип действия более поздних моделей не менялся.

Хорошо детализированная компьютерная графика показывает работу ударно-спускового механизма автомата при нажатии на спусковой крючок. Далее мы видим, что происходит в патроне в момент выстрела. Пороховые газы устремляют пулю по стволу, часть их толкает назад поршень затворной рамы. Та выбрасывает гильзу, взводит курок, подхватывает из магазина новый патрон и загоняет его в ствол. Отдельно показаны режимы автоматической и одиночной стрельбы.

Простота и надежность автомата Калашникова сделали его самым распространенным стрелковым оружием в мире, АК стоит на вооружении армий более 50 государств.


Антон Валагин
28.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ

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