Южнокорейские инженеры создадут "прозрачный" танк
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Корейский танк K2 Black Panther.
Источник: Republic of Korea Armed Forces / wikipedia.org
Южнокорейские военные инженеры предоставили правительству страны список из 40 принципиально новых разработок, которыми они намерены заняться в ближайшее время. Созданные на их основе виды вооружений должны дать возможность южнокорейской армии выйти на качественно новый технологический уровень. Среди обещанных новинок - "прозрачный" танк, сверхскоростная подлодка, "летающие станции подзарядок" для дронов и многое другое.
Свои новые проекты продемонстрировали правительству Южной Кореи специалисты Агентства оборонной промышленности Кореи и Института военных технологий и качества.
Особое внимание экспертов привлек так называемый "прозрачный танк". Как заверяют корейские инженеры, они смогут создать технологию, которая обеспечит невидимость танка от вражеских радаров и инфракрасных систем. Кроме того, машина будет практически незаметной и для невооруженного глаза. Получается, что танк становится будто "прозрачным" или полностью невидимым, за что он и получил свое необычное название.
Другая обещанная новинка - сверхскоростная и сверхманевременная мини-субмарина. В обычных условиях для движения под водой аппарат будет использовать привычные электродвигатели с винтами, а для совершения резких ускорений, рывков будет использовать дополнительный ракетный двигатель.\
Не забыли корейцы и про модную среди военных многих стран тему беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Они планируют создать миниатюрные БЛА размером с пчел. Аппараты будут передвигаться как поодиночке, так и "роями". Благодаря своим малым размерам их невозможно будет обнаружить радарами, тогда как сами "пчелы" смогут собирать информацию, а также при необходимости и совершать атаки на вражеские объекты.
Другая интересная перспективная разработка - летающая "станция дозаправки" для дронов. Это своего рода летающий аккумулятор, который будет находиться в воздухе, аккумулируя солнечную энергию. При необходимости к нему будут подлетать боевые БЛА, заряжая свои батареи.
Корейские инженеры признают, что возможно не все их планы удастся полностью реализовать, но часть проектов в итоге воплотится в виде принципиально новых видов оружия, которые получат военные.
Олег Кирьянов (Сеул)
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29.12.2017
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