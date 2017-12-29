Российские ракеты и корабли вошли в топ-5 оружейных новинок года



Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.

Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты

Американские СМИ составили рейтинг из пяти самых интересных видов вооружения 2017 года. Эксперты оценивают минувшие 12 месяцев как "отличный год для оружия".

Судя по публикации The National Interest, в оружейный топ-5 попали две российские разработки.

Аналитики указали в рейтинге лучших "убийц" гиперзвуковую ракету "Циркон". Издание отмечает, что она способна развивать скорость 4600 миль в час и будет очень быстро уничтожать цели. По этой причине Британия уже выразила беспокойство за судьбу своих новых и дорогих авианосцев, которые с помощью российских ракет можно отстреливать, "как уток".

Видимо, сверхзвуковой "Циркон" по-настоящему напугал западных экспертов. Дело в том, что еще один вид российского вооружения, попавший в рейтинг, также связан с этой ракетой. Речь идет о новых военных фрегатах и корветах, которые имеют на борту "Цирконы", что позволяет даже небольшому кораблю нанести по противнику сильный удар.

"Это является проблемой для военно-морских флотов, и, в частности, для таких больших и дорогих кораблей, как авианосцы", - пишет The National Interest.

В топ-5, по версии американского издания, вошли также противокорабельная ракета дальнего действия LRASM, рой боевых дронов из сотни и более беспилотников и модернизированный танк Abrams. Впрочем, в последнем случае авторы публикации отметили, что к модернизации стареющей западной бронетехники подтолкнуло появление у России нового танка T-14 "Армата".

Руслан Мельников