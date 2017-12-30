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ВДВ вооружат самонаводящимися парашютами

04.01.2018 Российская газета 229 0
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ВДВ РФ
ВДВ РФ.
Источник: rg.ru

В России идет разработка новой управляемой парашютной системы для доставки грузов подразделениям ВДВ, сообщил "Интерфаксу" источник в военно-промышленном комплексе.

Транспортная платформа весом до четырех тонн с автоматическим управлением приземлится в точке, заданной координатами ГЛОНАСС или GPS. Полетное задание можно менять в воздухе, отклонение от заданной точки не превышает 100 метров.

Созданием управляемой парашютной платформы занимаются Авиационный комплекс имени Ильюшина, крымский НИИ аэроупругих систем и другие предприятия ОПК, рассказал собеседник агентства.

На вооружении ВДВ России стоят несколько типов платформ, предназначенных для безопасной доставки с небес на землю грузов и техники. После команды "Сброс!" в раскрытый задний люк самолета выпадает вытяжная система. Путем сложного взаимодействия парашютов и парашютиков основной вытяжной купол наполняется воздухом и начинает тянуть из самолета грузовую платформу. Ломается чека и платформа по роликовым дорожкам устремляется наружу. На улетающей платформе закреплена вытяжная система следующей, на той - третьей и так далее. Такой способ десантирования грузов в ВДВ называется цуг (поезд - нем.).

Когда груз оказывается в воздухе, вслед за вытяжным парашютом наполняются основные купола. В зависимости от типа системы их может быть от пяти до девяти. Гигантские белые соцветия плавно спускаются к земле, под платформами с боевой техникой надуваются коробчатые амортизаторы.

Люди прыгают самостоятельно и способны маневрировать в воздухе. Парашютные системы "Арбалет-2", которыми экипируют разведчиков и спецназ, хорошо управляются и могут улететь от точки сброса на десятки километров.


Антон Валагин
30.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет-2
Компании
Ил
Проекты
GPS
ГЛОНАСС

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