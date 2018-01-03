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Новую украинскую ракету собрали на заводе кухонных комбайнов

04.01.2018 Российская газета 228 0
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Украинский ОТРК "Гром"
Украинский ОТРК "Гром".
Источник: rg.ru

В Сети опубликовано видео испытания двигателя для ракеты оперативно-тактического комплекса "Гром-2", разработанного украинскими предприятиями. Ролик опубликован Национальным промышленным порталом Украины.



ОТРК "Гром" разрабатывается КБ "Южное" на замену устаревшим советским ракетам "Скад" и тактическим комплексам "Точка". Заявленная производителем дальность действия "Грома" - 280 километров, в конце 2016 года украинские власти заявили об успешном испытании ракеты комплекса. По некоторым данным, "Гром" создается по заказу Саудовской Аравии.

Зрители обратили внимание на несовпадение времен года в ролике: пусковая установка "Гром-2" и производственный процесс сняты летом, испытания ракетного двигателя - зимой. Но не это главное. Судя по униформе рабочих, испытаниями ракеты занимались сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ).

Это одно из подразделений "Южмаша", в советское время специализировавшееся на создании твердотопливных баллистических ракет (в частности ПМЗ был ключевым предприятием в системе производства советских "ракетных поездов", БЖРК "Молодец"). После распада СССР из-за отсутствия военных заказов завод был вынужден искать новые рыночные ниши. На ПМЗ делали сельхозмашины, но прославилось предприятие выпуском кухонных комбайнов "Мрия".


Антон Валагин
03.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Гром-2 ОТРК
Р-17
РТ-23 Молодец
Компании
КБ "Южное"
ПМЗ
Проекты
ПЖРК

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