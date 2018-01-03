Новую украинскую ракету собрали на заводе кухонных комбайнов



Украинский ОТРК "Гром".

Источник: rg.ru Украинский ОТРК "Гром".Источник: rg.ru

В Сети опубликовано видео испытания двигателя для ракеты оперативно-тактического комплекса "Гром-2", разработанного украинскими предприятиями. Ролик опубликован Национальным промышленным порталом Украины.

ОТРК "Гром" разрабатывается КБ "Южное" на замену устаревшим советским ракетам "Скад" и тактическим комплексам "Точка". Заявленная производителем дальность действия "Грома" - 280 километров, в конце 2016 года украинские власти заявили об успешном испытании ракеты комплекса. По некоторым данным, "Гром" создается по заказу Саудовской Аравии.

Зрители обратили внимание на несовпадение времен года в ролике: пусковая установка "Гром-2" и производственный процесс сняты летом, испытания ракетного двигателя - зимой. Но не это главное. Судя по униформе рабочих, испытаниями ракеты занимались сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ).

Это одно из подразделений "Южмаша", в советское время специализировавшееся на создании твердотопливных баллистических ракет (в частности ПМЗ был ключевым предприятием в системе производства советских "ракетных поездов", БЖРК "Молодец"). После распада СССР из-за отсутствия военных заказов завод был вынужден искать новые рыночные ниши. На ПМЗ делали сельхозмашины, но прославилось предприятие выпуском кухонных комбайнов "Мрия".

Антон Валагин