Новую украинскую ракету собрали на заводе кухонных комбайнов
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Украинский ОТРК "Гром".
Источник: rg.ru
В Сети опубликовано видео испытания двигателя для ракеты оперативно-тактического комплекса "Гром-2", разработанного украинскими предприятиями. Ролик опубликован Национальным промышленным порталом Украины.
ОТРК "Гром" разрабатывается КБ "Южное" на замену устаревшим советским ракетам "Скад" и тактическим комплексам "Точка". Заявленная производителем дальность действия "Грома" - 280 километров, в конце 2016 года украинские власти заявили об успешном испытании ракеты комплекса. По некоторым данным, "Гром" создается по заказу Саудовской Аравии.
Зрители обратили внимание на несовпадение времен года в ролике: пусковая установка "Гром-2" и производственный процесс сняты летом, испытания ракетного двигателя - зимой. Но не это главное. Судя по униформе рабочих, испытаниями ракеты занимались сотрудники Павлодарского механического завода (ПМЗ).
Это одно из подразделений "Южмаша", в советское время специализировавшееся на создании твердотопливных баллистических ракет (в частности ПМЗ был ключевым предприятием в системе производства советских "ракетных поездов", БЖРК "Молодец"). После распада СССР из-за отсутствия военных заказов завод был вынужден искать новые рыночные ниши. На ПМЗ делали сельхозмашины, но прославилось предприятие выпуском кухонных комбайнов "Мрия".
Антон Валагин
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03.01.2018
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