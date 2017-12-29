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В НАТО высоко оценили действия российских подводников

04.01.2018 Российская газета 141 0
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Четвертая дизельная подводная лодка Черноморского флота РФ "Краснодар" проекта 636 "Варшавянка", Севастополь. 9 августа 2017
Четвертая дизельная подводная лодка Черноморского флота РФ "Краснодар" проекта 636 "Варшавянка", Севастополь. 9 августа 2017.
Источник: Алексей Павлишак/ТАСС

В конце года зарубежные военные эксперты дали оценку действиям ВМФ России в просторах мирового океана и пришли к выводу, что российские подлодки представляют серьезную угрозу НАТО и действуют весьма профессионально.

В частности, аналитик Томас Гучкер в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что, к досаде НАТО, российские субмарины и флот спустя многие годы вновь появились в Средиземноморье. А отслеживание русских подводных лодок становится все более трудной задачей для ВМС западных стран.

"Активность российских подводных лодок находится на самом высоком уровне со времен холодной войны", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что начиная с 2014 года российские ВМФ получили 13 новых подводных лодок, которые могут представлять угрозу коммуникациям США в Атлантическом океане.

Особенно волнуют американцев новые подводные лодки типа "Варшавянка" и "Палтус". В качестве примера Томас Гучкер привел операцию с участием подлодки "Краснодар", прозванную натовскими военными за малошумность "Черной дырой". Для ее отслеживания НАТО пришлось задействовать четыре фрегата и несколько противолодочных самолетов, базирующихся на Сицилии.

"Слишком много хлопот из-за единственной подводной лодки, которая не предпринимала ни малейших усилий для того, чтобы скрыться", - пишет Гучкер.

В Средиземном море подлодка ушла под воду и всплывала лишь для того, чтобы поразить ракетами "Калибр" цели международных террористов в Сирии. После чего лодка начала играть в "кошки-мышки" с флотом НАТО и благополучно вернулась на базу в Черном море. В итоги американские стратеги признали, что "русские действуют профессионально", и начали требовать дополнительных ассигнований на перевооружение флота.

Справка "РГ"

Подводные лодки проекта 636.3 строятся специально для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Они относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Дальность применения крылатых ракет "Калибр" составляет около 2 тысяч километров. 


Николай Грищенко
29.12.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Германия
Польша
Россия
Сирия
США
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ЧФ

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