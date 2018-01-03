Тихоокеанский флот России пришел в Китай



Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

Источник: rg.ru Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".Источник: rg.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России пришел с неофициальным визитом в Шанхай, сообщили в штабе ТОФ.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" ошвартовались в порту Усун, где состоялась торжественная церемония встречи российских моряков.

- На борт "Адмирала Пантелеева" поднялись представители командования ВМС НОАК, а российские моряки нанесли визит вежливости на китайскую военно-морскую базу и в мэрию Шанхая, - рассказали в пресс-службе флота.

В программе визита автобусные экскурсии по городу для экипажей российских кораблей, спортивные состязания моряков двух стран, посещение "Адмирала Пантелеева" китайскими военными. Российские корабли покинут Шанхай 6 января.

БПК "Адмирал Пантелеев" принят в боевой состав флота 1 мая 1992 года и стал последним советским кораблем: через восемь дней после подъема флага ВМФ СССР он был заменен на Андреевский флаг. "Адмирал Пантелеев" участвовал в борьба с сомалийскими пиратами и предотвратил несколько попыток захвата танкеров. Корабль вооружен двумя 100-миллиметровыми артустановками, пусковыми установками ракето-торпед "Раструб", торпедными аппаратами и реактивными бомбометами. От атаки с воздуха корабль прикрывают ракетные комплексы "Кинжал" и шестиствольные артустановки. Для поиска подлодок на борту размещены два вертолета Ка-27.

"Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей Тихоокеанского флота в дальних походах. В строю с 1978 года. Танкер перевозит 8250 тонн мазута, 2050 тонн дизельного топлива, 1214 тонн питьевой воды, по 220 тонн сухих грузов и продовольствия. Оборудование судна позволяет производить погрузочные операции при значительном волнении.

Антон Валагин