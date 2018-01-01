Росгвардия начнет выдавать именные стипендии курсантам
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Сотрудник Росгвардии.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. С 1 января 2018 года вступает в силу приказ Росгвардии об учреждении именных стипендий курсантам военных вузов ведомства, добившимся успехов в учебе и научно-исследовательской работе и участвующих в общественной деятельности службы.
Согласно приказу, с 1 января 2018 года Росвгардия будет выплачивать именные стипендии курсантам второго и последующих курсов, имеющих отличия в учебе и научной деятельности.
Кроме того, обязательным условием является получение всех оценок "отлично" по итогам промежуточных аттестаций и учебного года, который идёт до года выплаты именной стипендии. Размер стипендии - пять тысяч рублей.
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01.01.2018
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