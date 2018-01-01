Росгвардия будет вести контрольный отстрел огнестрельного оружия
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Стрелковый тир.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Росгвардия начнет осуществлять контрольный отстрел огнестрельного оружия с 1 января 2018 года. Такие полномочия передаются ведомству в связи с вступлением в силу положения федерального закона, принятого в 2016 году.
Ранее ведением контрольного отстрела занималось МВД, однако после создания Росгвардии в апреле 2016 года функции по выдаче лицензий по оружию были переданы этой службе. Тем не менее, контрольный отстрел оружия ведомству передали не сразу - теперь же, с начала 2018 года, именно Росгвардия будет его проводить.
Контрольный отстрел - это обязанность владельцев легального оружия в специально оборудованном помещении (тире) несколько раз выстрелить из своего оружия, чтобы затем специалисты смогли передать гильзы и пули в федеральную пулегильзотеку для их регистрации. Это нужно для того, чтобы установить владельца оружия, в случае если оно будет утеряно или использовано как орудие преступления.
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01.01.2018
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