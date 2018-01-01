ВКС в 2017 году обнаружили более 600 тысяч воздушных объектов
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Боевые вылеты самолетов ВКС Россиии.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радиотехнические войска Воздушно-космических сил России в 2017 году обнаружили и сопроводили более 600 тысяч различных воздушных объектов, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Радиотехнические войска ВКС обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов в 2017 году. На сегодняшний день войска оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "Стелс", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что РЛС, стоящие сегодня на вооружении у России, способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 километров и высоте более 100 километров, а также сопровождать одновременно более 200 целей различных классов: самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах.
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01.01.2018
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