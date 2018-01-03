Минобороны показало новый бронеавтомобиль для ВДВ



Новый бронеавтомобиль для ВДВ.

Источник: © Минобороны России Новый бронеавтомобиль для ВДВ.Источник: © Минобороны России

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Новейший защищенный автомобиль для ВДВ на колесном шасси создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун", сообщает Минобороны России.

В российском военном ведомстве отметили, что основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом.

На сегодняшний день испытания новой боевой машины проводятся на специальных площадках и полигонах.

В Минобороны также отметили, что серийное производство автомобиля для ВДВ должно начаться в 2019 году.