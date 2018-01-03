Российские водолазы проведут тренировки на глубине более четырехсот метров



Уникальные экспонаты водолазного дела ВМФ России.

Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ Уникальные экспонаты водолазного дела ВМФ России.Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Водолазы аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых будут погружаться на глубину более 400 метров, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"НИИ спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ приступил к подготовке водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров", - говорится в сообщении.

Первый этап тренировок будет проходить на базе научно-исследовательского института в городе Ломоносове (Санкт-Петербург). В ходе второго этапа военные с помощью глубоководного спасательного комплекта будут погружаться с борта спасательного судна "Игорь Белоусов".

В Минобороны напомнили, что осенью 2017 года водолазы-спасатели уже погружались на 317 метров.